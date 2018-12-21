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    Айртон – о «Спартаке», морозах, трофеях, Пепе

    Защитник «Спартака» Айртон дал интервью официальному сайту «Спартака». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О «Спартаке»

    — Что знали о красно-белых до визита в музей?

    — Знал, что это самый большой клуб в России, самый титулованный и популярный. А теперь убедился в этом. Еще раз посмотрел видео, на котором болельщики выбегают на поле в чемпионском матче. Очень круто! Кстати, я сразу согласился на предложение перейти в «Спартак». Без раздумий.

    О морозах

    — Холодов российских не боитесь?

    — Нужно привыкнуть, понятное дело. Я вот сегодня у кромки поля впервые в жизни потрогал снег, представляете! Но не думаю, что морозы станут для меня большой проблемой. Да и жаркое лето здесь тоже бывает.

    О трофеях

    — Как любите проводить свободное время? Уже изучали, что можно посмотреть в Москве?

    — Я домосед. Да и рано мне думать о развлечениях. Нужно поскорее адаптироваться, начать играть и помочь «Спартаку» выиграть трофеи уже в этом сезоне.

    О сходстве с Пепе

    — Еще вас часто сравнивают с португальцем Пепе. Но не по игровым качествам, а из-за схожей внешности.

    — Российские болельщики не первые это заметили. Мне уже давно присылают смешные картинки. То я «сын» португальца, то «младший брат». Что сказать… Пепе, конечно, отличный защитник, но мне нужно думать о своем имени и своей карьере. Для этого я и перешел в «Спартак»!

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    21.12.2018 19:18
    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +2463

      ivany4 1 час назад

      Насчет сравнения с Пепе. Был у нас защитник похожий на Пуйоля. Где-то в аренде пылит. Так что смотри, не повтори эту печальную традицию.
      А так удачи! Твори, выдумывай, пробуй.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Брина 4 часа назад

      "Нужно поскорее адаптироваться, начать играть и помочь «Спартаку» выиграть трофеи уже в этом сезоне"

      15 (или сколько там) лет до следующего трофея)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42585

      zigbert 5 часов назад

      Давай Айртон ,ждем от тебя надежной игры.

      1
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      Рейтинг: +238

      Genz 5 часов назад

      Тёмная лошадка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +137

      akku 6 часов назад

      Удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Bobafett 6 часов назад

      Жми, да жги, будешь настоящим, пока верю!

      2
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