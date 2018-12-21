Айртон – о «Спартаке», морозах, трофеях, Пепе

Защитник «Спартака» Айртон дал интервью официальному сайту «Спартака». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О «Спартаке»

— Что знали о красно-белых до визита в музей?

— Знал, что это самый большой клуб в России, самый титулованный и популярный. А теперь убедился в этом. Еще раз посмотрел видео, на котором болельщики выбегают на поле в чемпионском матче. Очень круто! Кстати, я сразу согласился на предложение перейти в «Спартак». Без раздумий.

О морозах

— Холодов российских не боитесь?

— Нужно привыкнуть, понятное дело. Я вот сегодня у кромки поля впервые в жизни потрогал снег, представляете! Но не думаю, что морозы станут для меня большой проблемой. Да и жаркое лето здесь тоже бывает.

О трофеях

— Как любите проводить свободное время? Уже изучали, что можно посмотреть в Москве?

— Я домосед. Да и рано мне думать о развлечениях. Нужно поскорее адаптироваться, начать играть и помочь «Спартаку» выиграть трофеи уже в этом сезоне.

О сходстве с Пепе

— Еще вас часто сравнивают с португальцем Пепе. Но не по игровым качествам, а из-за схожей внешности.

— Российские болельщики не первые это заметили. Мне уже давно присылают смешные картинки. То я «сын» португальца, то «младший брат». Что сказать… Пепе, конечно, отличный защитник, но мне нужно думать о своем имени и своей карьере. Для этого я и перешел в «Спартак»!