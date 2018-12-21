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    Дзюба – о Сульшере: «Топ игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил «МЮ»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал назначение Уле-Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Хороший человек, топ игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил «МЮ», – написал Дзюба в инстаграме под совместной фотографией с норвежцем, сделанной в подтрибунном помещении после одного из матчей с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы этого сезона.

    • 45-летний специалист возглавил «МЮ» на этой неделе после увольнения Жозе Моуринью.
    • Контракт Сульшера с «Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона.

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    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    21.12.2018 17:35
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1620

      mutabor0992 1 час назад

      Походу аРтемка на матч тв хочет...Ну не долго осталось.

      0
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      Рейтинг: +770

      Александр52 7 часов назад

      Дзюба надоел. Если бы Смолов не начудил в первом матче на ЧМ, мы бы про Дзюбу вообще ничего не знали. Федя, вот во что вылилась твоя ошибка и твоя замена.

      3
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      Рейтинг: +669

      Театрал 7 часов назад

      И тебе, Дзюба, до него, как до луны, а потому- завидуй молча

      0
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      Рейтинг: -65

      BARCLAYS_APL 7 часов назад

      Я смотрю Дзюба критик от бога без него не кто не будет работать и люди и рестораны и т.д з а е б а л уже я ему п и з д ы дам передайте ему

      -1
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      Рейтинг: +820

      Харченко 8 часов назад

      Опять его понесло в экспертную плоскость.

      1
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      Рейтинг: +1430

      САДЫЧОК > Харченко 7 часов назад

      ..потому что нет игры у него !

      0
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      Рейтинг: +2694

      Lester84 8 часов назад

      Дзюба: Эмери - тренеришка, а Сульшера - тренерище!!!)))

      1
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      Рейтинг: -65

      BARCLAYS_APL > Lester84 7 часов назад

      Е б а л о закрой русский пердун

      -1
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 8 часов назад

      Откуда Артёму знать какой человек и тренер Сульшер ? Он видел его только на футбольном поле по телевизору.

      3
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      Рейтинг: +1430

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 7 часов назад

      ..после того что он ляпнул про Эмери -теперь для него и Черчесов с Кононовым Тренерище !

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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 7 часов назад

      С Черчесовым он хоть работал, тренировался и играл под его руководством. А как судить о человеке, если ты его только в телевизоре видал ?... )))

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      Рейтинг: +1430

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 7 часов назад

      кстати ,очень интересно твоё мнение в будущем , если не согласен со мной ставь смело мне минус.

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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 1 час назад

      Я минусы не ставил принципиально даже тем кто мне минусовал, а ставил им плюсы. Но до ребят не доходило и теперь я только делаю алаверды и то не всегда для тех кто из Минусинска... Если я с чем-то не согласен я аргументированно излагаю свою точку зрения, а не минусую. А когда вижу, что пишут хрень и собралась определённая публика на ветке, то не отвечаю или прохожу мимо.

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