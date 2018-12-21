Дзюба – о Сульшере: «Топ игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил «МЮ»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал назначение Уле-Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Хороший человек, топ игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил «МЮ», – написал Дзюба в инстаграме под совместной фотографией с норвежцем, сделанной в подтрибунном помещении после одного из матчей с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы этого сезона.

45-летний специалист возглавил «МЮ» на этой неделе после увольнения Жозе Моуринью .

. Контракт Сульшера с «Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона.