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    Sport24: Скопинцев летом продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

    Как сообщает Sport24, полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев продлил контракт с клубом. По словам источника, это произошло еще летом текущего года.

    Срок нового соглашения 21-летнего футболиста с ростовчанами – до 2023 года. Предыдущий договор хавбека был рассчитан до июня 2020 года.

    • Скопинцев перешел в «Ростов» из «Лиферинга» летом 2016 года.
    • В этом сезоне он провел за команду Валерия Карпина 15 матчей в РПЛ и сделал две голевые передачи.
    • Ранее сообщалось, что Скопинцевым интересуется «Спартак».

    Источник: Sport24

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    21.12.2018 16:18
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +2019

      Таганский 49 минут назад

      Правильный выбор..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      андрей андреев 7 часов назад

      И почему мне кажется,что в контракте есть пункт" Когда захочу,тогда и уйду"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2245

      Yurok161 > андрей андреев 26 минут назад

      Сейчас у клуба с финансами все стабильно и контракты составляются по нормальному.Тем более на момент подписания он был малоизвестным игроком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77

      латунный сепаратист 8 часов назад

      соси спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42585

      zigbert 9 часов назад

      Интерес к нему начинают проявлять наши ведущие клубы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +682

      SIRIUS 2002 9 часов назад

      Ну вот, утка про Спартак сработала!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 9 часов назад

      Грамотно подсуетились. Парень молодой, перспективный, на него есть спрос. И если придётся с ним расстаться, то за хорошую сумму для "Ростова", который испытывает финансовые трудности...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33149

      ROSTOV SUPER > Рубик Докоян 9 часов назад

      После ухода Бердыева всех игроков Ростова растащили на халяву , за исключением Мевли , теперь со всеми подписаны долгосрочные контракты !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > ROSTOV SUPER 9 часов назад

      Растащили на халяву для клуба "Ростов", но не для Курбана. Ещё удачно продали Баштуша "Лацио" и Тереньева "Зениту". Пора уже составлять грамотные контракты. Прописывать такие же отступные или заключать долгосрочные контракты с перспективными молодыми футболистами на которых уже положили глаз богатенькие Буратино. "Ростов" только на трансферах может решать свои финансовые проблемы, спонсоров с деньгами у клуба не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      a-rakhmatov 10 часов назад

      Правильно сделали, такой игрок востребован ...

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