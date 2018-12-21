Sport24: Скопинцев летом продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Как сообщает Sport24, полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев продлил контракт с клубом. По словам источника, это произошло еще летом текущего года.

Срок нового соглашения 21-летнего футболиста с ростовчанами – до 2023 года. Предыдущий договор хавбека был рассчитан до июня 2020 года.