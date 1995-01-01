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    Глушаков: «Аудиозаписи с моими словами в адрес Дарьи могли нарезать и слепить»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ему стыдно за свой разговор с женой Дарьей, аудиозапись которого попала в интернет. На записи полузащитник москвичей угрожает супруге.

    «Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свои 31. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала, откуда я знаю такие выражения.

    Из контекста вырвано много фраз, потому что в какие-то моменты диалога я обращался на «вы». Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить», – сказал Глушаков в эфире передачи программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

    • Денис и Дарья Глушакова разводятся с сентября.
    • Ранее жена футболиста написала на него заявление в полицию, обвинив в угрозах убийством.
    • У пары двое дочерей – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17064

      gol_kak_sokol 6 минут назад

      Как ваша семейка уже надоела.

      0
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      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 27 минут назад

      Нарезать и слепить можно, но любая техническая экспертиза это выявит. Поэтому дыши ровно и глубже, это успокаивает, но ума не добавляет...

      0
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      Рейтинг: +1857

      RotBerg 32 минуты назад

      Ключевое слово - могли.. Слепили бы, так и сказал бы- провокация...

      0
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      Рейтинг: +1004

      Фотон 51 минуту назад

      Диагноз простой - будь человеком!

      0
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      Рейтинг: +29

      Best_forever 53 минуты назад

      Не надо было ему к лавочникам переходить, ведь нормальный паренек был...

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      Рейтинг: +425

      amazonaws 57 минут назад

      Воспитание детей это полностью заслуга Дарьи!
      Вся тяжесть воспитания детей легла на её плечи, а Глушаков теперь присваивает чужие заслуги себе.
      Глушаков уже давно и НЕОДНОКРАТНО изменял жене с проститутками в барах, в ресторанах и в БАНЯХ!
      Дарья ЕЖЕДНЕВНО растит и воспитывает детей, а Глушаков шастает по баням с проститутками и гуляет по ресторанам.
      Прикиньте такое воспитание Глушаковым своих детей!
      Сколько времени Глушаков проводит на сборах с командой перед сезоном и в паузах чемпионата, в период подготовки к матчам???
      В среднем полгода! А всё это время Дарья с детьми, а не Глушаков.
      Глушаков на сборах, а Дарья с детьми!!!
      Днём и ночью с детьми Дарья и ей самой приходится растить и воспитывать, а отец девочек Глушаков - ПЬЯНСТВУЕТ и развратничает по баням!!!
      Глушаков откупался от воспитания деньгами и воспитанием НЕ ЗАНИМАЛСЯ!
      ***
      Видео Глушакова с проститутками удалось снять одно, а случаев таких сотни!!!
      Вспомните, что Глушаков рассказал при ДОПРОСЕ в полиции.
      Что он и весь Спартак всегда так БАЛДЕЛИ и развратничали в бане перед каждым матчем чемпионата.
      И после этого он хочет, чтобы ему поверили.
      Запись УГРОЗ убийством Дарье подлинная и пусть Глушаков НЕ ВРЁТ!
      За это надо Глушакова сажать в СИЗО и выносить ему срок отсидки в колонии.
      Глушаков деньгами пытается подкупить дознание, но не всё продаётся и не всё покупается.
      ***
      Глушакова надо САЖАТЬ за угрозы УБИЙСТВОМ!
      В сети была опубликована ПОДЛИННАЯ аудиозапись, на которой Глушаков, в нецензурной форме, угрожает жене УБИЙСТВОМ и РАСПРАВОЙ!!!
      Ст. 119 УК РФ .
      Согласно УК РФ, наказанием за угрозу жизни или здоровью, по статье 119, могут служить:
      - ЗАКЛЮЧЕНИЕ под стражу,
      - тюремное заключение на срок от двух лет,
      - работы исправительного и обязательного характера или штрафы.
      ***
      По этим основаниям руководство Спартака должно и обязано ВЫГНАТЬ Глушакова из Спартака, чтобы он не позорил великий российский клуб.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2232

      zatonn > amazonaws 50 минут назад

      Вам на профильное ток-шоу срочно надо! Будете востребованы, я уверен!)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2679

      Lester84 1 час назад

      Ну да, видимо Лаврова и чеченцев просил помочь, чтобы Каррера из дубля его вернул)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2232

      zatonn 1 час назад

      Вот! Не зря я говорил, как только Малахов за дело возьмётся, сразу всё в норму придёт)))) А потом остальные гуру с первого канала подтянутся)))

      0
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      Рейтинг: +3410

      ilichkadr > zatonn 42 минуты назад

      Хочешь сказать, что Малахов в дерьме копается лучше всех?

      1
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      Рейтинг: +2232

      zatonn > ilichkadr 33 минуты назад

      Трудно однозначно оценить. Просто считаю, что не место на футбольном сайте подобным сюжетам. Это удел популярных российских ток-шоу, а там не только Малахов, есть и другие)))

      0
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      Рейтинг: +659

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Не лепи горбатого!
      Когда ругаешься просто за базаром следи, ты же оказывается публичный человек!

      2
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      Рейтинг: +949

      омск55 1 час назад

      А Глушаков то подлинький человечек

      0
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