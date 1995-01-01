Глушаков: «Аудиозаписи с моими словами в адрес Дарьи могли нарезать и слепить»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ему стыдно за свой разговор с женой Дарьей, аудиозапись которого попала в интернет. На записи полузащитник москвичей угрожает супруге.

«Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свои 31. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала, откуда я знаю такие выражения.

Из контекста вырвано много фраз, потому что в какие-то моменты диалога я обращался на «вы». Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить», – сказал Глушаков в эфире передачи программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».