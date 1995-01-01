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    Дзюба: «Эмери – лжец и лицемер. Он дважды извинялся передо мной»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем конфликте с бывшим главным тренером «Спартака» Унаи Эмери, который сейчас возглавляет «Арсенал». Весной 2015 года, когда Дзюба выступал за красно-белых, он назвал испанского специалиста «тренеришкой».

    — Вот недавно увидел слова Эмери из его книги. Он пишет, что я якобы настраивал игроков «Спартака» против него и журналистов. Такая ложь! Эмери в очередной раз показал, что он лицемерный человек. Вот и все.

    — В очередной раз? В период совместной работы в «Спартаке» тоже случалось?

    — У нас было с ним несколько стычек, в которых он был виноват. Потом просил у меня прощения. Я же отвечал, что его извинения мне не нужны. Все игроки и люди, сталкивавшиеся с Эмери, прекрасно знают, как он делал определенные вещи из-за своей, скажем так, не особой адекватности. Кто сталкивался с ним. А так, для простых болельщиков и обывателей со стороны Эмери в любом случае будет тренером, который работает в «Арсенале», а раньше трудился в «ПСЖ». Тренерские качества у него хорошие, никто не спорит. Возглавлять такие клубы сможет не каждый. Но по человеческим характеристикам… Я всегда говорил: бывает хороший тренер, но плохой человек. Бывает наоборот. Бывает, что и с той, и другой стороны – говно. Как тренер Эмери действительно очень хороший. А вот как человек в очередной раз показал, что он лжец и лицемер.

    — В биографической книге описан эпизод, как Эмери при всех отчитал какого-то футболиста за то, что тот забыл паспорт перед вылетом. А потом он точно так же забыл паспорт сам, из-за чего команда задержалась. Такие истории влияли на отношение к нему со стороны футболистов?

    — Да там много что влияло… Он реально в какой-то момент думал, что Карпин его друг и полностью за него. А потом ему сказали, что это не так. И когда Эмери это понял, начал обвинять футболистов, орать, что все против него. Хотя он сам изначально всех настроил против себя, поскольку думал, что руководство – его защита.

    — А вы с ним бодались из-за того, что он начал сажать вас на скамейку?

    — Нет! Там очень-очень долгая история, связанная с другими моментами. Когда закончу карьеру, расскажу. Может, сам книгу напишу. Если без конкретики: просто в ряде эпизодов он вел себя некорректно и ошибочно. Потом извинялся два раза передо мной. Но это ладно.

    — Прямо лично извинялся?

    — При всей команде. Но делал это с таким одолжением… «Я тут все разузнал, ля-ля-ля, готов извиниться перед Артемом Дзюбой». Я ему и отвечал – можете не извиняться, я уже услышал, какого вы обо мне мнения.

    — Так и отвечали?

    — Да. А что такого? Он мне такие вещи наговорил, некрасивые… При всей команде! Сначала он на меня начал нападать, а я ему конструктивно отвечал. Потом находились люди, которые объясняли Эмери, что он ошибался. Вообще, не хочется об этом вспоминать.

    — Но тема – громкая, в повестке дня. Обвинения в том, что вы подговаривали журналистов и игроков, создавали негативную атмосферу, очень серьезно повлияли на мнение болельщиков.

    — Ну какую атмосферу? Какую? Я просто не могу понять. Я единственный раз психанул в открытую, когда сказал знаменитую фразу: «Пусть говорит наш тренеришка». Это, как вы помните, случилось после поражения от «Динамо» 1:5. Он тогда зашел в раздевалку, сказал: «Ребята, ничего страшного, все хорошо, все молодцы». Словно ничего не произошло. В раздевалке все игроки и начали орать, визжать: «Чего хорошего-то?!»

    Чтобы охарактеризовать Эмери, достаточно короткого примера. Он вызывал игроков по одному и говорил: «Ты самый лучший, самый достойный, а остальные – не очень». Потом вызывал другого, произносил ему те же слова. Только он не учел, что русские ребята общаются между собой по этому поводу. Менталитет у нас такой. Может, европейцы другие. Скажешь им что-то, держат в себе. А русские – не такие. Они выходят и говорят: «О, прикиньте, я лучший игрок в команде, а вы – не очень». А его спрашивают: «Как так? Это же я лучший!» Вот все мы и поняли, что Эмери – лицемер.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:27
    Комментарии42
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      Рейтинг: +332

      balam 52 минуты назад

      Тема не говори с журналюгами - все переврут. играй,люди тебя оценят. состаришься-напишешь книжку. первый ее куплю

      0
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      Рейтинг: +2824

      nik55 1 час назад

      уйдет из Зенита-----начнет их обсирать-----одно слово дерьмо ты Бздюба

      -1
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 2 часа назад

      Конечно Эмери не добился хорошего результата работая в Спартаке. Осуждать его за его человеческие качества ,только не тебе Дзюба. Сам наверное забыл как уходил из Спартака ,не веря что с ним можно выиграть Титул Чемпиона.

      5
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      Рейтинг: +153

      maxpav 2 часа назад

      Хлев - он и есть хлев. Он бывшим не бывает. Даже у тренеров. Так что оба друг друга стоят, хотя он всего лишь игрок команды нищих, а второй ГТ одной из лучших команд АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +27629

      Полная Канистра 3 часа назад

      про тебя ещё не то напишут многие деятели каков ты пень

      3
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      Рейтинг: +17064

      gol_kak_sokol 3 часа назад

      Игрочишка - и футболист деревянный и человек дерьмовый.

      3
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      Рейтинг: +1004

      Фотон 5 часов назад

      Какой бы тренер не был, но тренеришкой называть его игроку нельзя, нехорошо это. А если представить, что Дзюба по окончании карьры станет тренером и кто то из игроков его так назовет, ему это понравится?

      5
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      Рейтинг: +3122

      anatolich72 5 часов назад

      ДзБА- ИУДА.

      4
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      Рейтинг: +8620

      Garrincha58 5 часов назад

      Дзюба это ЗМС который никогда и ничего не выиграет (один титул у него всё таки есть кубок России)

      3
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      Рейтинг: +16884

      vick-north-west > Garrincha58 2 часа назад

      2 кубка России - за Ростов и за Зенит (2016). Интересно, что Дзюба вошел в ТОП-10 самых популярных людей 2018 года по версии "Яндекса". В рейтинг вошли люди, чьи фамилии были наиболее популярными в поисковых запросах в 2018 году. Для составления рейтинга использовались данные о поисковых запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года... Удачных всем поисков, чтобы грамотно обос*ать Артёма!

      1
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      Рейтинг: +2064

      Добрый Бобер 5 часов назад

      Да уже не надо книги. И так понятно, что там будет написано, и что называться она будет "Нелепые отмазки при переходе к принципиальному сопернику."

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