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    Прядкин не хочет покидать пост президента РПЛ. Его может заменить Геркус

    Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью телеканалу «360» заверил, что хочет продолжать работать в организации. Ранее сообщалось: функционера может заменить нынешний генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

    «Мне очень нравится работать в РПЛ, у меня большие планы. Хотим и дальше с коллегами лигу развивать», – сказал глава организации.

    • Прядкину 57 лет, он уроженец Астрахани.
    • Ранее работал в КГБ СССР, ФСБ России, имеет звание полковник запаса.
    • РПЛ возглавляет с 2007 года.

    Источник: Телеканал «360»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3103

      vladik12 1 час назад

      Конечно, никто не хочет отрываться от кормушки.

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