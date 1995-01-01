Прядкин не хочет покидать пост президента РПЛ. Его может заменить Геркус

Конечно, никто не хочет отрываться от кормушки.
Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью телеканалу «360» заверил, что хочет продолжать работать в организации. Ранее сообщалось: функционера может заменить нынешний генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.
«Мне очень нравится работать в РПЛ, у меня большие планы. Хотим и дальше с коллегами лигу развивать», – сказал глава организации.
- Прядкину 57 лет, он уроженец Астрахани.
- Ранее работал в КГБ СССР, ФСБ России, имеет звание полковник запаса.
- РПЛ возглавляет с 2007 года.