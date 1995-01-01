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    Сульшер – о «Манчестер Юнайтед»: «Самый большой клуб в мире, лучшие игроки и лучшие фанаты»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выступил с речью после своего назначения. Специалист сменил в клубе Жозе Моуринью.

    «Наша концепция – атакующий футбол, использование молодежи и победы. Ведь это самый большой клуб в мире, лучшие игроки и лучшие болельщики. Этой командой нужно гордиться. Сделаю все, что вернуть «Юнайтед» к успеху», – сказал норвежец Sky Sports.

    • Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.
    • В качестве тренера норвежец работал с «Мольде» (2011-2014, 2015-2018 годы) и «Кардиффом» (2014 год).
    • Будучи тренером, специалист дважды выиграл чемпионат Норвегии.

    Сульшер провалился в АПЛ, злился на «Спартак» и давно мечтал о работе с «МЮ»

    Источник: Sky Sports

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