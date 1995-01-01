Сульшер – о «Манчестер Юнайтед»: «Самый большой клуб в мире, лучшие игроки и лучшие фанаты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выступил с речью после своего назначения. Специалист сменил в клубе Жозе Моуринью.

«Наша концепция – атакующий футбол, использование молодежи и победы. Ведь это самый большой клуб в мире, лучшие игроки и лучшие болельщики. Этой командой нужно гордиться. Сделаю все, что вернуть «Юнайтед» к успеху», – сказал норвежец Sky Sports.

Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.

В качестве тренера норвежец работал с «Мольде» (2011-2014, 2015-2018 годы) и «Кардиффом» (2014 год).

Будучи тренером, специалист дважды выиграл чемпионат Норвегии.

Сульшер провалился в АПЛ, злился на «Спартак» и давно мечтал о работе с «МЮ»