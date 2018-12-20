Шакири: «Мне писали: «Ты виноват в увольнении Моуринью»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал, какого рода сообщения приходили ему после увольнения из «Манчестер Юнайтед» главного тренера Жозе Моуринью. Швейцарец забил два гола в последнем матче португальца.
«После отставки Моуринью мне приходили сообщения вроде «Ты виноват». Однако не думаю, что из-за поражения «Ливерпулю» тренера уволили. Я просто рад, что в тот день мы победили», – цитирует швейцарца The Guardian.
- Шакири в текущем сезоне АПЛ забил пять голов, сделал две результативные передачи.
- Хавбек пришел летом из «Сток Сити».
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.