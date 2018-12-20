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    Шакири: «Мне писали: «Ты виноват в увольнении Моуринью»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал, какого рода сообщения приходили ему после увольнения из «Манчестер Юнайтед» главного тренера Жозе Моуринью. Швейцарец забил два гола в последнем матче португальца.

    «После отставки Моуринью мне приходили сообщения вроде «Ты виноват». Однако не думаю, что из-за поражения «Ливерпулю» тренера уволили. Я просто рад, что в тот день мы победили», – цитирует швейцарца The Guardian.

    • Шакири в текущем сезоне АПЛ забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • Хавбек пришел летом из «Сток Сити».
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

    Источник: The Guardian

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    20.12.2018 22:54
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