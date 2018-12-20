Шахматист Карпов побывал в музее «Севильи». Россиянину подарили именную футболку

Российский шахматист Анатолий Карпов побывал на стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан». Руководители испанцев провели экскурсию для гостя из России.

Кроме того, 67-летний уроженец Златоуста посетил клубный музей, где президент клуба Хосе Кастро вручил гроссмейстеру именную футболку.