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    Шахматист Карпов побывал в музее «Севильи». Россиянину подарили именную футболку

    Российский шахматист Анатолий Карпов побывал на стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан». Руководители испанцев провели экскурсию для гостя из России.

    Кроме того, 67-летний уроженец Златоуста посетил клубный музей, где президент клуба Хосе Кастро вручил гроссмейстеру именную футболку.

    • В 1987 году в Севилье прошел матч за звание чемпиона мира между Карповым и Гарри Каспаровым. Он завершился вничью.
    • Карпов хранил звание чемпиона мира по шахматам с 1975 по 1985 год.
    • Карпов – заслуженный мастер спорта СССР.

    Источник: Твиттер «Севильи»

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    20.12.2018 21:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 4 часа назад

      В заголовке надо писать не шахматист Карпов, их десятки тысяч, а 12-й чемпион мира по шахматам Карпов Анатолий Евгеньевич побывал в музее "Севильи". И с 1975 по 1985 годы он не хранил звание чемпиона мира по шахматам, а отстаивал его в матчах с Корчным и Каспаровым.

      1
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      Рейтинг: +185

      FENIX-SL 5 часов назад

      думаю что если назначить его тренером..даст фору еще всем

      0
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      Рейтинг: +3103

      vladik12 5 часов назад

      Пусть выходит играть вместо Промеса. Всяко не хуже будет.

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