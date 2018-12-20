Шахматист Карпов побывал в музее «Севильи». Россиянину подарили именную футболку

В заголовке надо писать не шахматист Карпов, их десятки тысяч, а 12-й чемпион мира по шахматам Карпов Анатолий Евгеньевич побывал в музее "Севильи". И с 1975 по 1985 годы он не хранил звание чемпиона мира по шахматам, а отстаивал его в матчах с Корчным и Каспаровым.
Российский шахматист Анатолий Карпов побывал на стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан». Руководители испанцев провели экскурсию для гостя из России.
Кроме того, 67-летний уроженец Златоуста посетил клубный музей, где президент клуба Хосе Кастро вручил гроссмейстеру именную футболку.
- В 1987 году в Севилье прошел матч за звание чемпиона мира между Карповым и Гарри Каспаровым. Он завершился вничью.
- Карпов хранил звание чемпиона мира по шахматам с 1975 по 1985 год.
- Карпов – заслуженный мастер спорта СССР.