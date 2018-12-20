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    Владелец «Стяуа»: «Покину футбол, если меня заставят создать женскую команду. Женский футбол – идея дьявола»

    Владелец румынского клуба ФКСБ (бывший «Стяуа») Георге Бекали негативно относится к возможному созданию женской команды. Если его заставят открыть такую, он перестанет вкладывать деньги в футбол.

    «Уйду из футбола, если УЕФА заставит создать женскую команду. Считаю это противоестественным. Это дьявольская идея», – сказал Бекали Digi Sport.

    • «Стяуа» сменила название на ФКСБ в прошлом году.
    • Румыны в 1986 году выиграли Кубок чемпионов (современная Лига чемпионов).
    • Команда 26 раз побеждала в чемпионате Румынии – это рекорд.

    Источник: Digi Sport

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    20.12.2018 19:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +310

      3емлянин 1 час назад

      Скатертью дорога, собирай чюмаданы )))

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      Рейтинг: +4632

      Cules2013 6 часов назад

      Боже, какое мракобесие, при чём с обеих сторон. В Румынии там ещё каждый второй живёт в Средневековье, их как-то можно ещё оправдать, а у УЕФА какая отмазка? Что значит "заставят" создать женскую команду? У нас что диктатура в футболе? А как же спортивный принцип и всё такое? Заразились псевдофеминизмом от американцев?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3103

      vladik12 7 часов назад

      А что, если румыны - тоже идея дьявола?

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