Владелец «Стяуа»: «Покину футбол, если меня заставят создать женскую команду. Женский футбол – идея дьявола»

Скатертью дорога, собирай чюмаданы )))
Владелец румынского клуба ФКСБ (бывший «Стяуа») Георге Бекали негативно относится к возможному созданию женской команды. Если его заставят открыть такую, он перестанет вкладывать деньги в футбол.
«Уйду из футбола, если УЕФА заставит создать женскую команду. Считаю это противоестественным. Это дьявольская идея», – сказал Бекали Digi Sport.
- «Стяуа» сменила название на ФКСБ в прошлом году.
- Румыны в 1986 году выиграли Кубок чемпионов (современная Лига чемпионов).
- Команда 26 раз побеждала в чемпионате Румынии – это рекорд.