Владелец «Стяуа»: «Покину футбол, если меня заставят создать женскую команду. Женский футбол – идея дьявола»

Владелец румынского клуба ФКСБ (бывший «Стяуа») Георге Бекали негативно относится к возможному созданию женской команды. Если его заставят открыть такую, он перестанет вкладывать деньги в футбол.

«Уйду из футбола, если УЕФА заставит создать женскую команду. Считаю это противоестественным. Это дьявольская идея», – сказал Бекали Digi Sport.