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    Лебедев: «Я однозначно против лимита. По поводу выдвижения в президенты РФС я еще не решил»

    Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что на данный момент не знает, будет ли баллотироваться на пост главы Российского футбольного союза.

    Ранее фракция Лебедева ЛДПР поддержала его кандидатуру.

    – Я благодарен ЛДПР за доверие, но у меня еще нет окончательного решения, пойду ли я на выборы президента РФС, поэтому даже о программе пока говорить преждевременно.

    – Когда настанет ясность?

    – После новогодних праздников.

    – От чего будет зависеть ваше решение?

    – О многих факторов. В том числе и от устава, согласно которому нужно иметь пять членов исполкома, выдвигающих кандидата. И заявлять о выдвижении, не имея поддержки пяти членов, – неправильно. Для начала нужно понимать, кто меня поддержит, а потом уже все остальное.

    – А вы за или против лимита на легионеров в чемпионате России?

    – Однозначно против.

    19 декабря пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Выборы нового главы состоятся 19 февраля. До этого времени организацией будет руководить президент РПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2018 16:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 7 часов назад

      Решение будет приниматься на заседании партии ЛДПР.

      1
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      Рейтинг: +7165

      vladimir-7 8 часов назад

      Жириновский воткнул сына в РФС, а теперь сделает его президентом РФС.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2554

      ЮНик 8 часов назад

      "Не решил он...". Пора уже думать, куда ты пойдешь, когда папенька в полный маразм впадет или зажмурится. Тот хоть развеселить умел, пока не состарился. А кому ты нужен без Ж.? Никому!!! ОДНОЗНАЧНО!!!

      1
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      Рейтинг: +627

      FaTeK1945ru 8 часов назад

      ...а кто это и в какой команде играл???

      1
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      Рейтинг: +344

      kvm5 8 часов назад

      сделал вид типа он решает

      1
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      Рейтинг: +604

      Aston 9 часов назад

      Куда ты лезешь?ты же тупейшее создание

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      Рейтинг: +997

      Фотон 9 часов назад

      Решало не разрешило

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      Рейтинг: +3824

      subbotaspartak > Фотон 9 часов назад

      Рылом не вышел.

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