Лебедев: «Я однозначно против лимита. По поводу выдвижения в президенты РФС я еще не решил»

Решение будет приниматься на заседании партии ЛДПР.
Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что на данный момент не знает, будет ли баллотироваться на пост главы Российского футбольного союза.
Ранее фракция Лебедева ЛДПР поддержала его кандидатуру.
– Я благодарен ЛДПР за доверие, но у меня еще нет окончательного решения, пойду ли я на выборы президента РФС, поэтому даже о программе пока говорить преждевременно.
– Когда настанет ясность?
– После новогодних праздников.
– От чего будет зависеть ваше решение?
– О многих факторов. В том числе и от устава, согласно которому нужно иметь пять членов исполкома, выдвигающих кандидата. И заявлять о выдвижении, не имея поддержки пяти членов, – неправильно. Для начала нужно понимать, кто меня поддержит, а потом уже все остальное.
– А вы за или против лимита на легионеров в чемпионате России?
– Однозначно против.
19 декабря пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Выборы нового главы состоятся 19 февраля. До этого времени организацией будет руководить президент РПЛ Сергей Прядкин.