ЛДПР: «Будем настаивать на назначении Лебедева главой РФС»

ЛДПР завила, что намерена поддержать кандидатуру члена фракции Игоря Лебедева на пост президента РФС.

В среду должность главы организации покинул Виталий Мутко. Новый президент будет избран 22 февраля на внеочередной отчетно-выборной конференции союза. До этого времени исполняющим обязанности главы РФС назначен руководитель РПЛ Сергей Прядкин.

В настоящее время Лебедев – заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС.

«В связи с предстоящими выборами нового руководителя РФС, фракция ЛДПР в Госдуме официально объявила о поддержке кандидатуры Игоря Лебедева на эту должность, который сейчас является заместителем председателя Государственной Думы.

Фракция ЛДПР заявляет, что будет настаивать на назначении главой РФС Игоря Лебедева. В ЛДПР проявляют большой интерес к футболу. Мы следим за всеми спортивными событиями, депутаты фракции посещают футбольные матчи. Владимир Жириновский, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев и другие депутаты ЛДПР поддерживали нашу сборную на чемпионате мира в Москве. Футбольные команды ЛДПР разных уровней стараются принимать участие во всех турнирах. У Игоря Лебедева есть все основания занять такую ответственную должность, считают в ЛДПР», – говорится в сообщении на официальном сайте ЛДПР.