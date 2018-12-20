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    ЛДПР: «Будем настаивать на назначении Лебедева главой РФС»

    ЛДПР завила, что намерена поддержать кандидатуру члена фракции Игоря Лебедева на пост президента РФС.

    В среду должность главы организации покинул Виталий Мутко. Новый президент будет избран 22 февраля на внеочередной отчетно-выборной конференции союза. До этого времени исполняющим обязанности главы РФС назначен руководитель РПЛ Сергей Прядкин.

    В настоящее время Лебедев – заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС.

    «В связи с предстоящими выборами нового руководителя РФС, фракция ЛДПР в Госдуме официально объявила о поддержке кандидатуры Игоря Лебедева на эту должность, который сейчас является заместителем председателя Государственной Думы.

    Фракция ЛДПР заявляет, что будет настаивать на назначении главой РФС Игоря Лебедева. В ЛДПР проявляют большой интерес к футболу. Мы следим за всеми спортивными событиями, депутаты фракции посещают футбольные матчи. Владимир Жириновский, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев и другие депутаты ЛДПР поддерживали нашу сборную на чемпионате мира в Москве. Футбольные команды ЛДПР разных уровней стараются принимать участие во всех турнирах. У Игоря Лебедева есть все основания занять такую ответственную должность, считают в ЛДПР», – говорится в сообщении на официальном сайте ЛДПР.

    Источник: Официальный сайт ЛДПР

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    20.12.2018 15:31
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2033

      Kulimen 6 часов назад

      Только не этот долб***.

      1
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      Рейтинг: +255

      владимир миронов 7 часов назад

      В нашем государстве все возможно. Табуреткин-министр обороны, бывшие спортсмены пишут законы, подполковник кгб рулит страной, сын клоуна будет рулить футболом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +949

      омск55 7 часов назад

      Только сына Жириновского в РФС не хватает ( папаша типа хорошо разбирается в политике а сынок в футболе) куда мир катится

      0
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 7 часов назад

      Лучше настаивайте рябину на коньяке...

      1
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      Рейтинг: +14688

      oyabun 9 часов назад

      Потому у нас и бардак в стране, что политики лезут в спорт, а спортсмены в политику.

      1
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      Рейтинг: +1258

      prtcs 9 часов назад

      Этого пацана папа "Жирик" со школьной скамьи посадил в кресло депутата, потом сводил на футбол, а сейчас дай ему новую игрушку, не понимая, что здесь надо думать, работать и отвечать за свои действия.

      1
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 9 часов назад

      А кто будет заниматься государственными вопросами? Плохо то что в нашей главной футбольной организации ,будут появляться посторонние люди.

      3
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      Рейтинг: +409

      Бан 10 часов назад

      Я понимаю, что футбол у нас убогий, но не до такой же степени.

      2
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      Рейтинг: +458

      Sergil 10 часов назад

      Очередной Госдумовский клоун будет руководить футболом.
      Сцук, вы к спорту имеете такое же отношение, как Гвардиола к балету, зачем вы лезете?

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      Рейтинг: +184

      Красный май > Sergil 10 часов назад

      Ну в госдуре целая толпа спортсменов-едросов, не имеющая никакого отношения к законотворчеству. Так что "око за око".

      3
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      Рейтинг: +2135

      Nesterenko 10 часов назад

      А кандидаты какие, фамилии?

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