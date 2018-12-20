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    «Бока Хуниорс» хочет пригласить Моуринью

    «Бока Хуниорс» заинтересована в услугах бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Видеть португальца в Буэнос-Айресе хочет новый спортивный директор клуба Николасом Бурдиссо, который работал под руководством специалиста в «Интере». Предполагается, что его помощником может стать Эстебан Камбьяссо, также игравший при Моуринью в Милане.

    «Бока» уже установила контакт с тренером.

    Моуринью был уволен из «МЮ» 18 декабря. Ранее СМИ сообщили, что он может продолжить карьеру в «Реале».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    20.12.2018 16:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 7 часов назад

      Думается что Моуринью выждет момент и пойдет в более богатый клуб.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +997

      Фотон 9 часов назад

      После Челси и МЮ возникает вопрос к Бока Хуниорс : " Третьим будешь"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4632

      Cules2013 10 часов назад

      Без вариантов. Жозе туда не пойдёт, хотя бы потому, что там не поймут, когда его команда влетит кому-нибудь из принципиальных соперников, его из страны придётся эвакуировать на частном вертолёте))) Да и сколько они ему могут предложить ЗП? У него неустойки выше в разы)

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