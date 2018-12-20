«Бока Хуниорс» хочет пригласить Моуринью

«Бока Хуниорс» заинтересована в услугах бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Видеть португальца в Буэнос-Айресе хочет новый спортивный директор клуба Николасом Бурдиссо, который работал под руководством специалиста в «Интере». Предполагается, что его помощником может стать Эстебан Камбьяссо, также игравший при Моуринью в Милане.

«Бока» уже установила контакт с тренером.

Моуринью был уволен из «МЮ» 18 декабря. Ранее СМИ сообщили, что он может продолжить карьеру в «Реале».