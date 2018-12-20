Журналист BBC: «Манчестер Сити» не интересуется Иско»

Журналист BBC Саймон Стоун опроверг информацию о возможном переходе полузащитника «Реала» Иско в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

«Мне сказали, что «Манчестер Сити» не интересуется Иско. Пеп Гвардиола сказал на прошлой неделе, что не будет никого покупать в январе», – написал Стоун в твиттере.

Ранее СМИ сообщили, что Гвардиола хочет видеть 26-летнего испанца в своей команде и «Сити» уже вступил в переговоры с футболистом.