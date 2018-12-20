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    Журналист BBC: «Манчестер Сити» не интересуется Иско»

    Журналист BBC Саймон Стоун опроверг информацию о возможном переходе полузащитника «Реала» Иско в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

    «Мне сказали, что «Манчестер Сити» не интересуется Иско. Пеп Гвардиола сказал на прошлой неделе, что не будет никого покупать в январе», – написал Стоун в твиттере.

    Ранее СМИ сообщили, что Гвардиола хочет видеть 26-летнего испанца в своей команде и «Сити» уже вступил в переговоры с футболистом.

    Источник: Твиттер Саймона Стоуна

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    20.12.2018 15:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +757

      ухоженный крокодил 9 часов назад

      А еще, он мне сказал, что по всем трансферас МС, должен заткнуться минимум на 1 год!

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