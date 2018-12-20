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    Мутко: «В ближайшей перспективе чемпионат мира в России мы не увидим»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко после ухода с поста президента РФС поделился мнением о своей работе в сфере спорта.

    – Какие это были годы?

    – Сложные. Вы знаете, очень много работы было. Иногда просто время летело. Проверки, Олимпийские игры, чемпионаты мира. Время летело, но были самые счастливые минуты. Это наши победы в Сочи. Это чемпионат мира, матч с Испанией. Полные стадионы, единение людей – это счастье. 2008 год, когда третьими в Европе стали в футболе. Были и минуты разочарования, сожаления. Но были и минуты счастья, конечно.

    Думаю, что в ближайшей перспективе в России чемпионата мира по футболу мы не увидим. Но то, что мы увидели мундиаль, думаю, превзошло все наши ожидания.

    Мутко впервые возглавил РФС в 2005 году и проработал до 2009 года. В 2015 году вновь был избран президентом организации, а через год – переизбран на четырехлетний срок.

    В декабре 2017 года приостановил деятельность на посту главы РФС. Его заменил Александр Алаев.

    Президент «Урала» Иванов: «Мутко – отец российского футбола»

    Источник: «Р-Спорт»

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    20.12.2018 10:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +255

      владимир миронов 13 часов назад

      Пусть откликнется хотя-бы один простой работяга, который посетил матч чемпионата мира.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3954

      mihail200606 13 часов назад

      Блин, ну это и так понятно, что не увидим...даже вслух говорить не стоит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7165

      vladimir-7 14 часов назад

      Сам себя не похвалишь, как обо* ранный сидишь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +717

      Urry 14 часов назад

      само собой

      0
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      Рейтинг: +3

      datoz36 14 часов назад

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      Рейтинг: +8616

      Garrincha58 15 часов назад

      лет через 50 так если ещё в футбол играть будут люди на поле, а то скорее всего в сетях виртуально

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      Рейтинг: +470

      Igor Belousov 16 часов назад

      чм в россии только в 22 веке

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      Рейтинг: +8616

      Garrincha58 > Igor Belousov 15 часов назад

      кому он тут нужен был? только тем кто заработал на нём

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