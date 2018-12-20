Мутко: «В ближайшей перспективе чемпионат мира в России мы не увидим»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после ухода с поста президента РФС поделился мнением о своей работе в сфере спорта.

– Какие это были годы?

– Сложные. Вы знаете, очень много работы было. Иногда просто время летело. Проверки, Олимпийские игры, чемпионаты мира. Время летело, но были самые счастливые минуты. Это наши победы в Сочи. Это чемпионат мира, матч с Испанией. Полные стадионы, единение людей – это счастье. 2008 год, когда третьими в Европе стали в футболе. Были и минуты разочарования, сожаления. Но были и минуты счастья, конечно.

Думаю, что в ближайшей перспективе в России чемпионата мира по футболу мы не увидим. Но то, что мы увидели мундиаль, думаю, превзошло все наши ожидания.

Мутко впервые возглавил РФС в 2005 году и проработал до 2009 года. В 2015 году вновь был избран президентом организации, а через год – переизбран на четырехлетний срок.

В декабре 2017 года приостановил деятельность на посту главы РФС. Его заменил Александр Алаев.

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