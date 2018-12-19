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    Президент «Урала» Иванов: «Мутко – отец российского футбола»

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на уход с поста президента РФС Виталия Мутко. Функционер считает вице-премьера родителем российского футбола.

    «Для меня Виталий Мутко – отец российского футбола, он много сделал, много еще сделает, и мне не очень приятно осознавать, что он покинул пост президента РФС. Я, конечно, очень расстроен.

    Пока, я думаю, каких-то резких изменений ожидать не стоит, все будет продолжаться примерно так же. Я бы поддержал Виталия Леонтьевича Мутко и его курс.

    Считаю, что он зря покинул пост, и буду поддерживать тех кандидатов в президенты РФС, которые будут продолжать линию Мутко», – сказал Иванов ТАСС.

    Ранее «Урал» подозревали в проведении договорных матчей.

    Источник: ТАСС

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    19.12.2018 20:06
    Комментарии32
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      Рейтинг: +1977

      nemolod 27 минут назад

      Еще и отец русской демократии и далее по тексту (12 стульев )

      0
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      Рейтинг: +15

      Spinorr 1 час назад

      Отчим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      амани 1 час назад

      ну да, Мутак отец, а ты мать, слушайте, да откуда это жополизание у русского человека пошло?....или они живут в своем жополизном государстве, а мы в стране Россия?....журналюги провокаторы

      0
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      Рейтинг: +330

      balam 2 часа назад

      можно просто - Бог. во дают! давно такого не было

      0
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      Рейтинг: +4144

      KLIM777 9 часов назад

      теперь договорняки может быть тяжело будет играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      Мы ЦСКА 9 часов назад

      сделай татуху на правой груди Мутин на левой Пудко

      1
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Не зря ты матчи морковским клупам сдавал пачками. Мудько просил?

      0
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      Рейтинг: +452

      ЮЗИК 10 часов назад

      Вместе бабло дербанили

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      Рейтинг: +1126

      Karpathian 10 часов назад

      приемный

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      Рейтинг: +254

      владимир миронов 12 часов назад

      Лучше сиротой быть, чем такого папеньку.

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