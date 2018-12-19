Президент «Урала» Иванов: «Мутко – отец российского футбола»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на уход с поста президента РФС Виталия Мутко. Функционер считает вице-премьера родителем российского футбола.

«Для меня Виталий Мутко – отец российского футбола, он много сделал, много еще сделает, и мне не очень приятно осознавать, что он покинул пост президента РФС. Я, конечно, очень расстроен.

Пока, я думаю, каких-то резких изменений ожидать не стоит, все будет продолжаться примерно так же. Я бы поддержал Виталия Леонтьевича Мутко и его курс.

Считаю, что он зря покинул пост, и буду поддерживать тех кандидатов в президенты РФС, которые будут продолжать линию Мутко», – сказал Иванов ТАСС.

Ранее «Урал» подозревали в проведении договорных матчей.