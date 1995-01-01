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    Мамаев – из СИЗО: «Ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал интервью «Известиям». Журналист навестил футболиста в СИЗО в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

    «Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться. По поводу веры: мы здесь еe укрепляем и будем укреплять.

    Суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать.

    И всe равно говорят, что я могу скрыться от следствия. Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил. Взять любого — что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?».

    Мы никого не ограбили, не убили… Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны», – сказал Мамаев.

    Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 00:18
    Комментарии44
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      Рейтинг: +2024

      arzamas 2 минуты назад

      "...Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны"
      Ну, что это за формулировки. Паша уже 2 месяца отсидел, а ума не прибавилось. Пора уже судейскую феню усвоить. Надо правильно говорить: Нанесли потерпевшим легкие телесные повреждения. Признаем в этой части свою вину. Но считаем, что мера пресечения в виде помещения в СИЗО не соответствует нашей общественной опасности.)

      0
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      Рейтинг: +438

      Всем привет, я тут время 27 минут назад

      Прям цитата для Сверхнового завета, стих 1 глава 1, евангелие от Мамая Богослова...

      0
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      Рейтинг: +220

      амани 28 минут назад

      следующий суд тебе назначит расстрел....зря ты на судей, они у нас вне закона, что хотят , то и творят.....лучше посидите тихо и жене рот прикрой

      1
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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet 2 часа назад

      бабе поддувало закрой лучше

      2
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      Рейтинг: +2342

      momwig_ 2 часа назад

      Вообще одной из задач т.н. "исправительной системой" декларируется "осознание и исправление". Судя по словам "дали по морде, ... но...", осознания явно не произошло пока. Значит - всё правильно.

      7
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      Рейтинг: +254

      владимир миронов 2 часа назад

      Эх, Паша! Припомнят тебе судьи твои слова и отправишься ты рыть канал кооп "озеро"-- Средиземное море.

      1
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      Рейтинг: +330

      balam 2 часа назад

      именно тебя он и имел ввиду. пора выпускать - полный абзац

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      Рейтинг: +1029

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Теперь схлопочет статью за оскорбление чувств верующих.

      2
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      Рейтинг: +291

      SaveAS 3 часа назад

      Павел, ты живешь в России, а тут очень много советников и все святые, как на мой взгляд в личную жизнь лезть не нужно, как и выставлять ее на всеобщее обозрен е ( ну тут скажи спасибо своей жене), но отвечать за драку нужно, в следующий раз будут умнее и будут знать, что их деньги не помогут и будут они сидеть.

      1
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      Рейтинг: +2052

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Пошёл расчёт на заступничество РПЦ?

      2
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      Рейтинг: +1407

      александр п > Добрый Бобер 2 часа назад

      Да он и раньше библией интересовался.

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