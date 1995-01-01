Мамаев – из СИЗО: «Ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал интервью «Известиям». Журналист навестил футболиста в СИЗО в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться. По поводу веры: мы здесь еe укрепляем и будем укреплять.

Суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать.

И всe равно говорят, что я могу скрыться от следствия. Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил. Взять любого — что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?».

Мы никого не ограбили, не убили… Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны», – сказал Мамаев.

Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО