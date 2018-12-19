Акции «Манчестер Юнайтед» выросли в цене после отставки Моуринью

На увольнение Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед» отреагировали бизнес-аналитики. Как следствие изменилась цена на акции британцев, сообщает Independent.

После отставки португальца акции «Юнайтед» выросли более чем на пять процентов. Если до новости об увольнении одна ценная бумага стоила 17,3 доллара, то теперь 18,39 доллара.

Новый главный тренер англичан – Уле-Гуннар Сульшер. В АПЛ команда идет шестой.

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