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    Акции «Манчестер Юнайтед» выросли в цене после отставки Моуринью

    На увольнение Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед» отреагировали бизнес-аналитики. Как следствие изменилась цена на акции британцев, сообщает Independent.

    После отставки португальца акции «Юнайтед» выросли более чем на пять процентов. Если до новости об увольнении одна ценная бумага стоила 17,3 доллара, то теперь 18,39 доллара.

    Новый главный тренер англичан – Уле-Гуннар Сульшер. В АПЛ команда идет шестой.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

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    Сульшер провалился в АПЛ, злился на «Спартак» и давно мечтал о работе с «МЮ»

    Источник: Independent

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    19.12.2018 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1560

      Ще Гевара 4 часа назад

      Выбор конечно интересный.

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      Рейтинг: +263

      DMитрий 11 часов назад

      А после назначения Сульшера упали.

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