Моуринью: «Согласно моим принципам, людей из «Манчестер Юнайтед» обсуждать не буду»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью воздержался от комментариев относительно футболистов и тренеров команды. Это один из принципов португальца.

«Вы знаете о моих профессиональных принципах. Я могу лишь высказать уважением ко всем, с кем работал. Давать никаких комментарий о ком-либо не буду», – приводит слова тренера журналист Дэн Роун.

Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.

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