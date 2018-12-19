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    Моуринью: «Согласно моим принципам, людей из «Манчестер Юнайтед» обсуждать не буду»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью воздержался от комментариев относительно футболистов и тренеров команды. Это один из принципов португальца.

    «Вы знаете о моих профессиональных принципах. Я могу лишь высказать уважением ко всем, с кем работал. Давать никаких комментарий о ком-либо не буду», – приводит слова тренера журналист Дэн Роун.

    Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.

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    Источник: Твиттер Дэна Роуна

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    19.12.2018 20:44
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +774

      Харченко 13 часов назад

      Никогда Моуриньо не был джентльменом.
      Разве только в своих собственных глазах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1696

      lordmrv 14 часов назад

      Пусть одиозный, но джентльмен. Удачи Маур.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3099

      vladik12 > lordmrv 14 часов назад

      Чем одиознее - тем интереснее).

      0
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      Рейтинг: +3099

      vladik12 14 часов назад

      Пройдет время, и Жозе вынесет всю гниль Погбиньо на публику. И будет прав.

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