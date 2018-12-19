Покеттино: «У «Тоттенхэма» нет денег на зимние трансферы. Мы построили стадион»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что клуб не располагает средствами на зимнюю трансферную кампанию. Летом лондонцы также не приобрели ни одного футболиста.

«Январские трансферы? У меня нет денег! Вам нужно понять, что «Тоттенхэм» своими силами построил тренировочную базу и один из лучших стадионов в мире. Дэниел [Леви, президент клуба] делает это с помощью наших собственных ресурсов.

Это не похоже на то, словно из ниоткуда пришли люди и сказали: «Вот 500 миллионов фунтов для постройки спортивных объектов. А чего хочет тренер? Пять игроков? Хорошо, мы инвестируем на 500 миллионов больше».

Важно, чтобы это было понятно, когда мы сравниваем «Тоттенхэм» с другой командой. Мы делаем все, что в наших силах. Вот почему это огромная заслуга Дэниела. Нелегко быть конкурентоспособными, как мы. В другой период было тяжело «Арсеналу», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» практически завершил строительство арены вместимостью 62 тысячи зрителей. На новый стадион команда планирует перебраться в начале февраля.