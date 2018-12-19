«Год, епт!». «Ростов» напомнил, что Карпин работает в команде 12 месяцев

«Ростов» выпустил ролик в честь годовщины работы Валерия Карпина на посту главного тренера команды. В нем собраны различные моменты с тренировок и матчей с участием 49-летнего специалиста.

«Год, епт! Вспоминаем яркие моменты с участием нашего тренера за прошедший год», – говорится в подписи к ролику.

Карпин возглавил ростовчан 19 декабря 2017 года. В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» после 17-ти туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.