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    «Год, епт!». «Ростов» напомнил, что Карпин работает в команде 12 месяцев

    «Ростов» выпустил ролик в честь годовщины работы Валерия Карпина на посту главного тренера команды. В нем собраны различные моменты с тренировок и матчей с участием 49-летнего специалиста.

    «Год, епт! Вспоминаем яркие моменты с участием нашего тренера за прошедший год», – говорится в подписи к ролику.

    Карпин возглавил ростовчан 19 декабря 2017 года. В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» после 17-ти туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    19.12.2018 17:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +76

      латунный сепаратист 14 часов назад

      валера верим в тебя

      2
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      Рейтинг: +1061

      Виталий Орехов 15 часов назад

      Были успехи, были и провалы... Удачи в Новом году, В.Г.! Удачи в Новом году, Ростов! Болельщики всегда с Вами!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +774

      Харченко 15 часов назад

      Придет время и "Ростов" с сожалением будет вспоминать, что пригласил Карпина.

      -2
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      Рейтинг: +3099

      vladik12 > Харченко 15 часов назад

      Смотри, как бы "Бомбардир" с сожалением не вспоминал, что ты на нем зарегался.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      den161 > Харченко 2 часа назад

      сожалеть о прошлом - удел слабых

      0
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      Рейтинг: +8558

      афоня72 16 часов назад

      А здесь почему звёздочек нет?!

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      Рейтинг: +3099

      vladik12 > афоня72 16 часов назад

      Поставь их себе на ник.

      1
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      Рейтинг: +8558

      афоня72 > vladik12 15 часов назад

      Ды дибил или как? Я вообще то про слово слово ***!!

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      Рейтинг: +8558

      афоня72 > афоня72 15 часов назад

      Вот видишь зарисовали.«Год, епт!

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