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    «Реал» готов заплатить 70 миллионов за хавбека «Боруссии» Санчо

    «Реал» намерен заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Президент мадридцев Флорентино Перес определил 18-летнего футболиста как одну из трансферных целей в следующем году.

    Перес считает, что 70 миллионов евро будет достаточно для приобретения англичанина.

    В этом сезоне хавбек провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 11 результативных передач. Контракт Санчо с дортмундцами рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Don Balon

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    19.12.2018 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +42098

      zigbert 17 часов назад

      Не хотелось бы что бы Боруссия потеряла Санчо. В Реале у него не будет никаких перспектив.

      3
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      Рейтинг: +3952

      hevbn 28 18 часов назад

      Думаю этот возможный трансфер будет большой ошибкой прежде всего для самого Джейдона , сейчас он играет в команде в которой он один из лидеров и тренер у команды такой ,что прогрессировать молодому игроку достаточно легко , да ещё атмосфера в Дортмунде одна из самых благоприятных для роста молодых игроков , а если он перейдёт в Реал то это будет скорей всего потеря как минимум нескольких лет , потому что в Реале 19 летний англичанин вряд ли будет играть , да и для самой Боруссии продавать Санчо сейчас будет по моему не правильно , даже если не считать спортивный принцип , но даже чисто с финансовой точки зрения если Джейдон будет прогрессировать также как и сейчас , то его спокойно через пару тройку лет при нынешних ценах можно будет продать за 120 млн.-150 млн. Так что на мой взгляд вероятность перехода его в Реал следующим летом практически равна нулю.

      1
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      Рейтинг: +2226

      zatonn 19 часов назад

      Глупость "шмели" сделают, если продадут! Ни в коем случае!

      3
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      ...
      Рейтинг: +6643

      DeStar > zatonn 19 часов назад

      Хз, парень скорее просто перспективный чем топовый и нужен ли кому еще хз. Или ты беспокоишься о том, что в фарм клубы баварии лезут другие клубы?)

      1
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      Рейтинг: +2226

      zatonn > DeStar 19 часов назад

      Я как раз наоборот заинтересован в том, чтобы за клубы Бундеслиги выступали сильные игроки. Тогда и матчи будут зрелищнее, и конкуренция по-мощнее. А то что Боруссия фарм-клуб Баварии, ну это как-то сомнительно. Нужен ли кому-то ещё? Давеча Пеп сокрушался, что Санчо отпустили в Дортмунд. Как-то так...

      5
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      ...
      Рейтинг: +3952

      hevbn 28 > DeStar 18 часов назад

      Джейдон сейчас по уровню игры играет на таком же уровне что и Мбаппе , по крайней мере уж точно вряд ли сильно хуже , а он ещё на полтора года младше Килиана.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6643

      DeStar > zatonn 18 часов назад

      возможно, я ж не спорю) ну а бд фарм клуб баварии уже много лет был. Ну вот как раз в этом сезон интерес какой-то есть. Может бд поборется с баварией наконец-то.

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