«Реал» готов заплатить 70 миллионов за хавбека «Боруссии» Санчо

«Реал» намерен заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Президент мадридцев Флорентино Перес определил 18-летнего футболиста как одну из трансферных целей в следующем году.

Перес считает, что 70 миллионов евро будет достаточно для приобретения англичанина.

В этом сезоне хавбек провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 11 результативных передач. Контракт Санчо с дортмундцами рассчитан до лета 2022 года.