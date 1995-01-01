Газизов: «В Европе билеты по 100 евро, а мы стадион за 200 рублей заполнить не можем. Как тут конкурировать?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что российский футбол должен развиваться по примеру ведущих европейских чемпионатов, чтобы быть прибыльным для клубов.

– Мы один из клубов, которые уже придерживаются определенной бизнес-модели. Пытаемся развиваться с оглядкой на европейские примеры. Пусть не все получается, но мы пытаемся. То, что делаем, уже начинают повторять некоторые российские клубы. Все понимают, что примерно в этом направлении строится мировой футбольный бизнес. Когда мы внутри своего чемпионата будем делать непредсказуемое шоу, тогда и болельщики потянутся на стадионы. И этот вид спорта станет религией. Когда ты не можешь заполнить стадион за 200 рублей, а на серьезные европейские матчи в ведущих чемпионатах люди готовы отдать за билет по 100 евро, как тут конкурировать? Серьезный бизнес готов прийти в любую сферу, где можно приумножить свой капитал. Он бы пришел и в российский футбол, но будем откровенны, сегодня заработать на нем почти нереально. Вы знаете, как это можно сделать?

– Прямо сейчас я не представляю, как российский футбол сможет выжить без государственных денег.

– Система уже меняется. Есть определeнные вещи, которые невидимы для простых болельщиков. В руководстве нашего футбола понимают, что масштабные перемены назрели. Но я не готов сейчас назвать временные границы. Клубы должны соревноваться за деньги. Чемпионат сразу вырастит в цене и в смотрибельности. Тогда платное телевидение будет много зарабатывать, и вкладывать в этот продукт ещe больше сил и средств. Но говоря о проблемах, нельзя не признать, что сегодня только футбол имеет столь серьeзные контрактные обязательства с телевидением относительно выплат за телеправа.