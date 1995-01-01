Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Газизов: «В Европе билеты по 100 евро, а мы стадион за 200 рублей заполнить не можем. Как тут конкурировать?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что российский футбол должен развиваться по примеру ведущих европейских чемпионатов, чтобы быть прибыльным для клубов.

    – Мы один из клубов, которые уже придерживаются определенной бизнес-модели. Пытаемся развиваться с оглядкой на европейские примеры. Пусть не все получается, но мы пытаемся. То, что делаем, уже начинают повторять некоторые российские клубы. Все понимают, что примерно в этом направлении строится мировой футбольный бизнес. Когда мы внутри своего чемпионата будем делать непредсказуемое шоу, тогда и болельщики потянутся на стадионы. И этот вид спорта станет религией. Когда ты не можешь заполнить стадион за 200 рублей, а на серьезные европейские матчи в ведущих чемпионатах люди готовы отдать за билет по 100 евро, как тут конкурировать? Серьезный бизнес готов прийти в любую сферу, где можно приумножить свой капитал. Он бы пришел и в российский футбол, но будем откровенны, сегодня заработать на нем почти нереально. Вы знаете, как это можно сделать?

    – Прямо сейчас я не представляю, как российский футбол сможет выжить без государственных денег.

    – Система уже меняется. Есть определeнные вещи, которые невидимы для простых болельщиков. В руководстве нашего футбола понимают, что масштабные перемены назрели. Но я не готов сейчас назвать временные границы. Клубы должны соревноваться за деньги. Чемпионат сразу вырастит в цене и в смотрибельности. Тогда платное телевидение будет много зарабатывать, и вкладывать в этот продукт ещe больше сил и средств. Но говоря о проблемах, нельзя не признать, что сегодня только футбол имеет столь серьeзные контрактные обязательства с телевидением относительно выплат за телеправа.

    Источник: Gorobzor

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +759

      Axe111 19 секунд назад

      В Европе в ФУТБОЛ ИГРАЮТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1406

      Агасфер 1 минуту назад

      Ещё надо интересно играть,чтобы кто-то кроме фанатов ходил.И комфорт,и безопасность,т удобства летне-осенне-весенние,а не зимние.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8995

      bset 1 минуту назад

      За последние 10 лет Мудко показал, как кардинально может измениться наш футбол. Так что смешно слышать все эти прогнозы, мол, скоро мы будем топ-лигой по всем показателям. Не будем, пока во власти на всех уровнях такие люди стоят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      zritelx 23 минуты назад

      Как раньше говорили-милиция это зеркало советской власти, так и теперь-футбол зеркало уровня жизни большинства населения страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8600

      Garrincha58 32 минуты назад

      Газизов наверное только вчера из Европы в Россию матушку приехал и или насмехается над нами или тупит от малого кол-ва мозгов ему до народа как до луны и непонятно за что получает свои миллионы а мы живём на 10-15 тыс рубликов в месяц и он хочет чтобы я пришёл смотреть на его дряную командочку за 100 евриков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Путник 13 37 минут назад

      Любят Россию с Европой сравнивать всякие умники ..но там жизнь другая , пенсии другие, средняя з.п. 3000 евриков..да и отношение к людям другое ..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1406

      Агасфер > Путник 13 3 минуты назад

      Дочь моих знакомых уехала из Москвы в Амстердам,по приглашению американской фирмы.Ей сказали :ЗП 4 тыщ евро.Родители бегали с всклокоченными волосами,рассказывая всем об этом.В итоге :2 тыщ.налогов,тысяча за жильё и живёт на 1000 евро.В Москве получала больше 90 тысяч.рублей. Подумывает о возвращении,"когда Голландию и окрестности" немного объедет.Кстати,а в какой "Европе" 3000 евро СРЕДНЯЯ? В "Объединённой",с её концепцией "трёх скоростей",или в какой-то конкретной стране? Если в Швейцарии,к примеру,то они защищают свой рынок о-о-очень высокими ценами,да и почти всё производят для своих нужд сами,не пуская на свой рынок даже многих мировых производителей...которые транзитом из Китая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Фотон 38 минут назад

      Клубы должны соревноваться не за деньги (они и сейчас неплохие), а за болельщика. Показывать такую игру, чтобы мы рвались на стадион и искали лишний билетик. А сейчас, вышли футболисты на поле и не бегают, а пешком ходят, типа одолжение нам делают. Смотреть неохота. (есть, конечно и у нас хорошие матчи, но не так много, как бы хотелось)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      Sanni333 42 минуты назад

      Ну в европе то и зарплаты ни как у нас... За 10 000- 15 000 рублей люди работают....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      СПАРТАК1984 44 минуты назад

      в европе футбол играют а у нас миллионеры пешком по полю мяч пинают,и на что смотреть то ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Football06 46 минут назад

      Ну на что смотрят столько и платят ,А за что платить то ? Как Игроки по небу бьют? Покажите нормальные матчи и будет вам полный стадион, все зависит от самого футбола

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru