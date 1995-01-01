«Зенит» – Сульшеру: «Удачи, Уле!»

«Зенит» поздравил экс-тренера «Мольде» Уле-Гуннара Сульшера с назначением на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В своем твиттере петербуржцы опубликовали видео, на котором норвежский специалист общается с нападающим Артемом Дзюбой до или после одного из матчей «Зенита» с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы этого сезона.

«Удачи, Уле!» – говорится в подписи к видео.

Сульшер руководить «МЮ» до конца текущего сезона. Он сменил Жозе Моуринью, уволенного во вторник.