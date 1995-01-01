Гендиректор «Уфы» Газизов – о Деде Морозе, бюджете клуба, Лиге Европы, «Барселоне» и «Реале», Face

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал интервью новостному порталу «Горобзор». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О подписании Деда Мороза

– Как и кому пришла в голову раскрутить подписание новичка, которому за 30 и его знает вся Россия?

– Пришла пресс-служба с маркетологом, и они рассказали такую интересную штуку, предложили пошутить, вызвать у людей улыбку на лице. Неоднозначное решение, на мой взгляд, но мы попытались как-то в конце года всех расслабить.

– Многие к этому скептически отнеслись, как думаете, это потому, что заждались звезды в «Уфе»?

– «Уфа» приучила всех, что мы делаем неплохие приобретения, и поэтому всем казалось, что клуб позже пойдeт по пути привлечения больших футболистов. Но мы другая команда. Не работаем с игроками, которые свою основную фазу закончили. На самом деле, мы хотели как-то болельщиков порадовать, подарить всем в день футбола новогоднее настроение. Если бы сказали, что первого апреля это сделаем, то все бы поняли, что это шутка. Десятого декабря все почему-то решили, что шутить нельзя. Трансферного окна не было, для людей, которые следят за нашим клубом, было бы понятно, что здесь что-то не так.

О бюджете «Уфы»

– Шамиль Камилович, вернeмся в май 2018-го года. После выхода в Лигу Европы Рустэм Хамитов, Марат Магадеев и вы говорили об увеличении бюджета клуба. Состоялось ли оно?

– Нет, конечно. Мы молчим о нашей политике клуба, делаем вид, что всe нормально, и никто ничего не знает. Есть очень узкий круг людей, которые понимают, что происходит и каково наше материальное положение. Могу сказать одно: наше финансовое положение стабильное, и мы находимся на том месте, на которое мы наиграли. Наша задача – идти по тому пути, который был задан. Увеличения не было, но понижали нас прилично.

Это было год назад, когда на 300 миллионов нас понизили в бюджете, но клуб не ощутил этих моментов. Да, дыра была, и мы еe компенсировали за счeт продаж и оптимизации определeнных процессов. Все было рассчитано на два года с плюсом, было приобретено и сделано с учетом этих 300 миллионов, но потом их нет, а заделывать дыру как-то надо. Вот в течение двух лет мы еe закрываем.

– По нашей информации, у «Уфы» в прошлом году был 14-й бюджет в РПЛ…

– Я не считаю 14-е или 15-е, у нас бюджет достаточный для того, чтобы показывать более-менее хороший результат. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он был больше, так мы, по крайней мере, приобретeм более раскрученных игроков. О деньгах мне всегда неудобно говорить, не в том плане, что не это правильно. Я готов говорить о деньгах, но получится так, что мы как будто плачемся. Вот у нас 14-й бюджет, а мы закончили шестые. Это всe похоже на то, что «Уфа» будто недовольна. Нет, наоборот. Спасибо республике, что она развивает футбол, и мы в этом направлении движемся.

О пути «Барселоны» и «Реала»

– Нет идеи объединиться с хоккейным «Салаватом» и начать одну большую и совместную маркетинговую работу? То есть, пойти по примеру «Барселоны», «Реала», у которых все виды спорта под одним брендом.

– Так и будет со временем. В любом случае, болельщик один. Это правильно, что 90 тысяч пошли на «Камп Ноу» и девять тысяч из тех же болельщиков потом идут на баскетбол. Наши фанаты, в большинстве своeм, ходят и на хоккей. Также и с волейболом, с гандболом и другими соревнованиями. Со временем, как-то надо идти вместе. Мы уже пытаемся что-то делать совместно. Раньше, когда только начинали, это было сложно. Сейчас у всех есть понимание, что совместными усилиями можно добиться успеха.

У нас получаются вместе какие-то акции. Это уже способствует тому, что потихонечку будем объединяться. И это касается не только интернет пространства. У нас была идея сыграть совместный футбольный матч и собранные средства направить на определенные цели. Не получилось, значит, сделаем в следующем году.

О рэпере Face

– У «Уфы» сейчас есть проблемы с завлечением молодежи на стадион. Не было идеи привлечь их рэпом? Почему бы клубу не предложить «условному Фейсу» приходить на футбол и выступать, и не сделать его медийной личностью клуба? Тем более, по его словам, раньше он ходил на футбол ещe на стадион «Динамо».

– Работа в этом направлении ведется, и амбассадоры у нас обязательно появятся уже будущей весной. Кто именно, пока секрет.

– Есть ощущение, что «Уфа» не сотрудничает с Фейсом из-за его политического альбома, после которого отменили все его концерты.

– Если мы его приглашаем, он же не должен здесь о политике петь (смеeтся). Как я понимаю, Фейс ещe и футбольный болельщик, а если он ещe и фанат «Уфы», то я буду только рад, что артист здесь выступит. Мы, как земляки, заинтересованы в нeм. Нам интересно, что он развивается. Да в какой-то своей форме, но он привлекает людей, молодежь. Умный парень.

– То есть вам нравится то, что он делает? Даже песни с матом, алкоголем…

– У него есть и минусы, и плюсы, но то, что Фейс привлекает внимание молодeжи – факт. Как раз тех молодых людей, которым около 16-20 лет, у которых идeт борьба и отрицание всего. Надо этим пользоваться, но правильно. Он приведeт их на футбол, что нам и нужно, ребята придут на стадион, увидят, что здесь не пьют, почти не матерятся (смеeтся), и вот тогда все получится.