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    Черевченко – о Бакаеве и предложениях из-за рубежа

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко дал интервью «Советскому спорту». «Бомбардир» выделил некоторые темы беседы.

    О предложениях из-за рубежа

    – Тульский клуб вы возглавили 13 ноября – после ухода Олега Кононова в «Спартак». И до зимнего перерыва ваша команда успела отличиться – забила четыре гола «Зениту» в премьер-лиге, а в Кубке России сделала громадный шаг в направлении полуфинала. Когда вам поступило предложение из «Арсенала», долго раздумывали?

    – Мне позвонил генеральный директор Дмитрий Балашов, чтобы договориться о встрече с президентом клуба Гурамом Аджоевым. Встретились один раз, потом второй… Хорошо пообщались. Больше всего говорили о команде. Гурам Захарович попросил изложить свое видение игры. А я еще до этого приезжал, смотрел. И многих ребят хорошо знал, кого-то по «Локомотиву»… В общем, долго не раздумывал. Предложение сразу показалось интересным.

    – А насколько оно было неожиданным?

    – У меня имелись и другие варианты работы после «Балтики». Не хочу озвучивать названия. Но приглашали клубы как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Изначально планировал взять паузу до зимы. Но тут позвонили из «Арсенала». И я согласился.

    О Зелимхане Бакаеве

    – Какова вероятность того, что Зелимхан Бакаев зимой вернется в «Спартак»?

    – Насколько я знаю, вариант ухода Бакаева исключен по арендному контракту.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2231

      пряник929 2 часа назад

      январь покажет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14677

      oyabun 6 часов назад

      Если Бакаев реально будет нужен Спартаку - заберут, заплатив нужную сумму за досрочное прекращение контракта. Ну а если останется до лета в Арсенале, значит настолько "сильно" нужен был. Посмотрим какой состав поедет на первые зимние сборы.

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