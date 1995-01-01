Черевченко – о Бакаеве и предложениях из-за рубежа

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко дал интервью «Советскому спорту». «Бомбардир» выделил некоторые темы беседы.

О предложениях из-за рубежа

– Тульский клуб вы возглавили 13 ноября – после ухода Олега Кононова в «Спартак». И до зимнего перерыва ваша команда успела отличиться – забила четыре гола «Зениту» в премьер-лиге, а в Кубке России сделала громадный шаг в направлении полуфинала. Когда вам поступило предложение из «Арсенала», долго раздумывали?

– Мне позвонил генеральный директор Дмитрий Балашов, чтобы договориться о встрече с президентом клуба Гурамом Аджоевым. Встретились один раз, потом второй… Хорошо пообщались. Больше всего говорили о команде. Гурам Захарович попросил изложить свое видение игры. А я еще до этого приезжал, смотрел. И многих ребят хорошо знал, кого-то по «Локомотиву»… В общем, долго не раздумывал. Предложение сразу показалось интересным.

– А насколько оно было неожиданным?

– У меня имелись и другие варианты работы после «Балтики». Не хочу озвучивать названия. Но приглашали клубы как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Изначально планировал взять паузу до зимы. Но тут позвонили из «Арсенала». И я согласился.

О Зелимхане Бакаеве

– Какова вероятность того, что Зелимхан Бакаев зимой вернется в «Спартак»?

– Насколько я знаю, вариант ухода Бакаева исключен по арендному контракту.