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    Джикия – о красном вине, общении с болельщиками и капитанстве в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы женской сборной России по футболу. Интервью опубликовано на сайте РФС, «Бомбардир» собрал самые интересные ответы:

    О самых ужасных условиях, в которых играл

    Об этом не буду рассказывать, потому что там, где я играл, могут обидеться. Но нефутбольные условия в моей жизни были, через это я прошел. В общем, не будем вспоминать об этом.

    О том, чего боится

    Слишком глубокий вопрос. Наверное, чего-то боюсь. Может быть, одиночества. Хотя вряд ли такое может со мной произойти – всегда в окружении много людей.

    О красном вине

    Вино красное люблю, но могу позволить себе только один бокал, максимум два, и то, если до игры большое количество времени. Обычно за ужином.

    О сверхспособностях

    Наверное, хотел бы быстрее перемещаться. Чтобы за нападающими успевать.

    Об общении с болельщиками в инстаграме

    И позитива, и негатива хватает. Все зависит от результатов. После положительного результата много позитивных моментов. Стоит чуть оступиться и сыграть неудовлетворительно, то сталкиваемся и с негативном. Иногда люди даже слишком много себе позволяют, не без этого.

    Бывало, отвечал [на комментарии]. Недавно было – ответил, не выдержал. Критика должна быть по делу, а когда переходишь на личности и матом выражаешь негодование, то это уже лишнее. Поэтому я ответил. Не матом конечно, а то мало ли что. Сейчас 21 век, сделают скрин и все такое. Но я дал человеку понять, что не стоит так оскорблять.

    О капитанстве в «Спартаке»

    Капитан «Спартака» – это очень круто. Но сейчас все поменялось, все вернулось на свои места. Теперь я вице-капитан – это не менее престижно. Играть в роли капитана «Спартака» – очень круто, могу так сказать.

    Источник: РФС

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    18.12.2018 23:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 3 часа назад

      Это хорошо что он видит свои ошибки.

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      Рейтинг: +2048

      Добрый Бобер 5 часов назад

      Что-то вина красного захотелось.

      1
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      Рейтинг: +343

      shpilman 13 часов назад

      Гнать в шею самогонщика. Джик и Зоба, будущее СПАРТАКА!!!

      3
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