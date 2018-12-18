Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы женской сборной России по футболу. Интервью опубликовано на сайте РФС, «Бомбардир» собрал самые интересные ответы:

О самых ужасных условиях, в которых играл

Об этом не буду рассказывать, потому что там, где я играл, могут обидеться. Но нефутбольные условия в моей жизни были, через это я прошел. В общем, не будем вспоминать об этом.

О том, чего боится

Слишком глубокий вопрос. Наверное, чего-то боюсь. Может быть, одиночества. Хотя вряд ли такое может со мной произойти – всегда в окружении много людей.

О красном вине

Вино красное люблю, но могу позволить себе только один бокал, максимум два, и то, если до игры большое количество времени. Обычно за ужином.

О сверхспособностях

Наверное, хотел бы быстрее перемещаться. Чтобы за нападающими успевать.

Об общении с болельщиками в инстаграме

И позитива, и негатива хватает. Все зависит от результатов. После положительного результата много позитивных моментов. Стоит чуть оступиться и сыграть неудовлетворительно, то сталкиваемся и с негативном. Иногда люди даже слишком много себе позволяют, не без этого.

Бывало, отвечал [на комментарии]. Недавно было – ответил, не выдержал. Критика должна быть по делу, а когда переходишь на личности и матом выражаешь негодование, то это уже лишнее. Поэтому я ответил. Не матом конечно, а то мало ли что. Сейчас 21 век, сделают скрин и все такое. Но я дал человеку понять, что не стоит так оскорблять.

О капитанстве в «Спартаке»

Капитан «Спартака» – это очень круто. Но сейчас все поменялось, все вернулось на свои места. Теперь я вице-капитан – это не менее престижно. Играть в роли капитана «Спартака» – очень круто, могу так сказать.