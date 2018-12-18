Агент Еременко: «Уведомления от клуба не получали. Ждем решения тренера и руководства»

Марко Трабукки, агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из команды.

Ранее сообщалось, что руководство решило не продлевать соглашение контракт с футболистом.

– Получали ли уведомление от клуба и каково будущее Романа?

– Нет, уведомления я не получал. Мы с Романом в ожидании решения главного тренера команды и руководства клуба.

– Когда дождетесь решения, что намерены предпринять?

– Будущее таково: сегодня Роману задали вопрос представители международного отдела «Спартака» – летит ли он на сборы в Катар по финскому паспорту или по российскому.