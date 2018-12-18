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    Агент Еременко: «Уведомления от клуба не получали. Ждем решения тренера и руководства»

    Марко Трабукки, агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из команды.

    Ранее сообщалось, что руководство решило не продлевать соглашение контракт с футболистом.

    – Получали ли уведомление от клуба и каково будущее Романа?

    – Нет, уведомления я не получал. Мы с Романом в ожидании решения главного тренера команды и руководства клуба.

    – Когда дождетесь решения, что намерены предпринять?

    – Будущее таково: сегодня Роману задали вопрос представители международного отдела «Спартака» – летит ли он на сборы в Катар по финскому паспорту или по российскому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2018 20:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: -6

      avroshov 8 часов назад

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://shortly.be/miopres

      0
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      Рейтинг: +94

      ТАРО 13 часов назад

      Нормальный футболист, дайте время проявить себя. Всё-таки опыт...

      1
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      Рейтинг: +2649

      Lester84 16 часов назад

      Привык Ерема через х*й кидать клубы (Рубин, ЦСКА). А тут его самого кидают. Неприятно, да?)) И поделом. Судьба возвращает должок

      2
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 > Lester84 15 часов назад

      Тебе нитки почтой послать,чтобы ты разорванный пердак зашил свой?

      -2
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      Рейтинг: +1297

      VikNMar > Lester84 15 часов назад

      Так и должно было произойти ... на хитрый болт ........

      0
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      Рейтинг: +432

      zritelx > Lester84 6 часов назад

      Ответка пришла по жизни.

      0
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      Рейтинг: +14677

      oyabun 18 часов назад

      Надеюсь что от СЭ была утка и Роман останется

      6
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      Рейтинг: +255

      Niko > oyabun 16 часов назад

      Иуда вам пригодиться. Норм

      -1
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 > Niko 15 часов назад

      Он тебе кровью расписался где-то?

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