Агент Еременко: «Уведомления от клуба не получали. Ждем решения тренера и руководства»

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Марко Трабукки, агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из команды.
Ранее сообщалось, что руководство решило не продлевать соглашение контракт с футболистом.
– Получали ли уведомление от клуба и каково будущее Романа?
– Нет, уведомления я не получал. Мы с Романом в ожидании решения главного тренера команды и руководства клуба.
– Когда дождетесь решения, что намерены предпринять?
– Будущее таково: сегодня Роману задали вопрос представители международного отдела «Спартака» – летит ли он на сборы в Катар по финскому паспорту или по российскому.