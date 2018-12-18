Защитник «Зенита» Чернов может покинуть клуб зимой. Им интересуется клуб из Москвы

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Евгения Чернова, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.

«Мы уже на протяжении полугода имеем право вести переговоры с другими клубами, что, естественно, и делаем. «Зенит» об этом предупрежден.

У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба, другое от регионального. Пока называть их не буду.

Велика вероятность, что в десятых числах января Женя уже поедет на сборы с новой командой», – сказал Маньяков.

В текущем сезоне РПЛ Чернов сыграл в пяти матчах и в одном матче Кубка России.