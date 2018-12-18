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    Защитник «Зенита» Чернов может покинуть клуб зимой. Им интересуется клуб из Москвы

    Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Евгения Чернова, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.

    «Мы уже на протяжении полугода имеем право вести переговоры с другими клубами, что, естественно, и делаем. «Зенит» об этом предупрежден.

    У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба, другое от регионального. Пока называть их не буду.

    Велика вероятность, что в десятых числах января Женя уже поедет на сборы с новой командой», – сказал Маньяков.

    В текущем сезоне РПЛ Чернов сыграл в пяти матчах и в одном матче Кубка России.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.12.2018 20:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +27502

      Полная Канистра 1 час назад

      только бы не в торпедо утонет там он как игрок

      0
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      Рейтинг: +451

      lysenkoff 3 часа назад

      Вот долбо**Ы. Норманльного перспективного защитника и пролюбят сейчас.
      А потом будут снова говорить о Старости Жиркова, нестабильности Набиуллина. И что нужен левый защитник. Как-же это бесит....

      Может менеджерам и тренерскому штабу подарить Футбольный менеджер...
      Может он научит их правильную трансферную политике вести...

      1
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 4 часа назад

      Защитник перспективный. Удачи ему.

      2
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      Рейтинг: -6

      avroshov 8 часов назад

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://u.yool.so/miopres

      -1
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      Рейтинг: +3209

      prezent2017 15 часов назад

      Цену набивает, все так делают.

      0
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      Рейтинг: +1113

      WhiteEgon 17 часов назад

      А продли с ним зенит контракт, то сидел бы на лавке, как емеля на печи, и жизни радовался.
      А из-за зента теперь ему в новом клубе придется на поле выходить и доказывать свою зп )))

      0
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян 17 часов назад

      Всё к тому шло. В новых клубах Женя будет играть, а не полировать лавку. Надо только определиться с лучшим для себя вариантом.

      3
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      Рейтинг: +5363

      Вомбат > Рубик Докоян 17 часов назад

      Да, и если московский клуб - это Чертаново или Спартак-2, то лучший вариант именно региональный клуб. А вот если Динамо, то почему бы и нет?

      0
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян > Вомбат 17 часов назад

      В "Чертаново" и в "Спартаке"-2 свои молодые пацаны играют. А в Динамо и ЦСКА, как и в любом региональном клубе кроме "Кранодара" он будет играть.

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      Рейтинг: +3209

      prezent2017 > Рубик Докоян 4 часа назад

      Да у него травмы были, потому и пропускал игры. Но по сравнению с *********** он на порядок лучше.

      0
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян > prezent2017 4 часа назад

      Женя и в "Тосно" выглядел неплохо, имел приглашение в сборную. После травм восстанавливался и играл, когда его выпускали. Но когда игроку не доверяют, и он мало играет это видно всем, а футболист это и чувствует в коллективе. Сколько травм получал возрастной Жирков, которому трудно было по физике уже играть как и Анюкову, но тем не менее они в составе и с Жирковым в своё время продлили контракт на год. Кого у тебя программа зазвездила ? Пиши через дефис или с точками.

      3
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      Рейтинг: +258

      Ивантеевец 18 часов назад

      Что же за идиоты работают в редактуре. Даже имя игрока лень посмотреть - кто в "Зените" играет, а кто в ЦСКА.

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