«Пока, ребята». Моуринью попрощался с журналистами 

Сегодня «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с главным тренером команды Жозе Моуринью. Португалец покинул отель Lowry, в котором он жил во время работы в «МЮ».

У выхода из отеля были журналисты, Моуринью попрощался с ними: «Пока парни».

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