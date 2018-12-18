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    «Пока, ребята». Моуринью попрощался с журналистами 

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с главным тренером команды Жозе Моуринью. Португалец покинул отель Lowry, в котором он жил во время работы в «МЮ».

    У выхода из отеля были журналисты, Моуринью попрощался с ними: «Пока парни».

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    Источник: Sky Sports

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    18.12.2018 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +499

      Fin035 17 часов назад

      Жозе несомненно хороший тренер и с приличным стажем! Но в последние годы своей карьеры, судя по результатам, он выбирает не совсем правильный путь...! Думаю годик посидит дома и размыслит мозгами, что невозможно побеждать сидя в окопах! Сегодня футбол более быстрый и атакующий! А Жозе видимо застрял, где то там еще, в веке 20-ом!

      2
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      Рейтинг: +407

      Жёлто-синий 19 часов назад

      ЧСО

      0
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