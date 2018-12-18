«Пока, ребята». Моуринью попрощался с журналистами 

Жозе несомненно хороший тренер и с приличным стажем! Но в последние годы своей карьеры, судя по результатам, он выбирает не совсем правильный путь...! Думаю годик посидит дома и размыслит мозгами, что невозможно побеждать сидя в окопах! Сегодня футбол более быстрый и атакующий! А Жозе видимо застрял, где то там еще, в веке 20-ом!
Сегодня «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с главным тренером команды Жозе Моуринью. Португалец покинул отель Lowry, в котором он жил во время работы в «МЮ».
У выхода из отеля были журналисты, Моуринью попрощался с ними: «Пока парни».
Места, где Моуринью спасет карьеру
Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»
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— Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 декабря 2018 г.