Судья по делу Кокорина и Мамаева получила письмо с угрозами

Сегодня в Москве прошел суд по делу футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»), судья рассмотрел апелляции адвокатов спортсменов на продление ареста.

Во время заседания в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами судье. Текст письма (орфография и пунктуация авторские):

«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (...). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни…»

Опять провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

Информация об угрозах передана в правоохранительные органы. В пресс-службе суда заявили, что сейчас решают вопрос о предоставлении защиты судье.