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    Судья по делу Кокорина и Мамаева получила письмо с угрозами

    Сегодня в Москве прошел суд по делу футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»), судья рассмотрел апелляции адвокатов спортсменов на продление ареста.

    Во время заседания в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами судье. Текст письма (орфография и пунктуация авторские):

    «Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (...). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни…»

    Опять провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

    Информация об угрозах передана в правоохранительные органы. В пресс-службе суда заявили, что сейчас решают вопрос о предоставлении защиты судье.

    Источник: «Интерфакс»

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    18.12.2018 19:45
    Комментарии32
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      Рейтинг: +700

      lotsman 6 часов назад

      А вот это зря. Пользы от этого не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      владимир миронов 6 часов назад

      Когда закончится это мыло? Сколько можно? Превратили "Бомбардир" в филиал желтушного мусоросборника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      Kollljan 8 часов назад

      Когда судья скачет под кем-то, то так и будет как написано.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3209

      prezent2017 15 часов назад

      Он прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10766

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Думали, что всё очень плохо. Оказалось - ещё хуже!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27502

      Полная Канистра 16 часов назад

      вычислят и найдут этого героя ему вот мало не покажется от этого письма

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +970

      Kollljan > Полная Канистра 8 часов назад

      Никто никого не найдет. Письмишко специально состряпано самими правоохранительными органами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCTB 17 часов назад

      Да вы уже надоели с этими новостями. Заходишь в бомбардир, читаешь новости и видишь: Адвокат Мамаева, Судье угрожают, Кокорин и Мамамав, Кокорин и Мамаев, Кокорин и Мамаев и так далее. Может про гих поменьше писать будите???

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +960

      bolela_16 > FCTB 6 часов назад

      а на большее ум нужен...

      0
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 17 часов назад

      Скорее всего это был быдлагэй,ухайдоканный корокодил

      0
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 17 часов назад

      .........С уважением, фанат Зенита,Гулливер.

      2
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      Рейтинг: +2815

      nik55 17 часов назад

      найти и посадить

      3
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