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    Опять провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО


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    Голосов: 1
    Сегодня, 12:45
    Состоялось очередное заседание, где подсудимые веселились, а их апелляцию отклонили.

    13 дней назад состоялся суд над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. 5 декабря они увиделись впервые с момента задержания. Следствие просило продлить срок содержания под стражей до 8 февраля, старания адвокатов ни к чему не привели – арест был продлен именно до этой даты. Решение в течение трех дней могло быть обжаловано в Мосгорсуде.

    Сегодня, 18 декабря, состоялся новый суд, на котором рассматривались апелляции адвокатов футболистов. Вот его итоги.

    • Накануне в инстаграме Кокорина появился призыв прийти к зданию суда и поддержать футболистов. Люди пришли, но их было очень мало. Всего два человека.

    • Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находились в одной камере. Пока судья зачитывала ходатайства, Кокорин-старший писал записки товарищам. Те хихикали. Кроме Мамаева.

    • Алана Мамаева опоздала на заседание, ее не пустили в зал. Осталась ждать результатов в машине.

    • Адвокат Кокорина предоставила заключение медштаба «Зенита» о необходимости лечения и реабилитации футболиста после травмы крестообразной связки. А еще – заключение психолога о том, что игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы и не обучен управлению эмоциями.

    • Слова Кокорина: «Суд избрал суровую меру пресечения. Мы здесь уже более 2 месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения. Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить к делу видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде. Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы рассмотрели документы. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесен легкий вред».

    • Слова Мамаева: «Всем очевидно, что следственные действия подошли к концу: опрошены потерпевшие и свидетели, экспертизы получены. Мы ничем не можем помешать вести дальнейшие действия. Все вокруг это осознают. Каждый из нас, в частности я, приносим извинения. Я компенсировал ущерб 500 тысяч рублей. В практике, когда наносится малый вред, присуждается штраф — 350 000. Мы полностью сотрудничаем со следствием. В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Мы не собираемся скрываться. Все, кто каким-либо образом связан с обвинением, делают все быстро и четко. Прошу обратить на это внимание и не оставлять меру пресечения. Позвольте мне встретить Новый год с семьей в кругу домашнего очага».

    • Адвоката Кокорина-младшего запомнили еще с прошлого раза

    • Пламенная речь Барика: «Мой подзащитный – самый молодой и неопытный здесь. Нет у него ресурса – ни финансового, ни физического, ни человеческого, чтобы повлиять на следствие. Какой преступной деятельностью он может заниматься?! Ни одного довода нет! Даже чтобы ребенка обмануть, нужны доводы. Кирилл не обладает денежными средствами, он живет на карманные расходы».

    • Адвокат Протасовицкого вообще сообщил, что его подзащитный пытался всех разнять.

    • Следователь и прокурор не увидели оснований для отмены судебного решения.

    • После перерыва был объявлен вердикт, который не удивил. Апелляция отклонена.

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1325

      maygli 1 час назад

      Я конечно всё понимаю, но это уже явный перебор.
      Всё признали, со всем согласились, ничего не отрицают, всем всё ясно.
      уже и суд бы мог состоятся или под домашний арест уж можно было бы отпустить.
      Дали б условку и всё, иди гуляй до первого косяка.
      Но видно им хотят дать реальный срок, например год и отпустить в зале суда т.к. в сизо день за два считают, вроде как отсидели и могут идти играть хоть заграницей.

      0
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      Рейтинг: +1116

      Karpathian 1 час назад

      Да достали одни новости о них... Больше ничего что ли не происходит в хоккее?(((

      1
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      Рейтинг: +1116

      Karpathian > Karpathian 1 час назад

      в футболе, конечно же)))

      0
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      Рейтинг: +775

      Jack24 1 час назад

      А еще – заключение психолога о том, что игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы и не обучен управлению эмоциями. ( о Кокорине)
      ну так лечить надо, а не отпускать

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      Рейтинг: +260

      Аден 1 час назад

      видимо посидят ещё звезды.

      0
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      Рейтинг: +1021

      dinar7777dinar 1 час назад

      выгнать этих петухов из страны !!

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    • ...
      Рейтинг: +3137

      3a zenit 2 часа назад

      не плюй в колодец...

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