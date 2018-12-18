Савин: «У футболистов прически, сумочки красивые, кроссовочки. А хоккеисты более брутальные, у них даже речь жестче»

Бывший российский футболист, а ныне телеведущий и видеоблогер Евгений Савин потренировался с хоккейным казанским клубом АК «Барс», после чего высказал мнение об отличиях между хоккеистами и футболистами.

«Мне многие говорили, что хоккеисты – мужики, более мужественные что ли, брутальные. И на самом деле так и есть. Потому что у футболиста прически, сумочки какие-то красивые, кроссовочки. У хоккеистов всe жeстче и даже сама речь: «Ну че там, че кого?» Видно прям, мужики. Я сам человек с прической футболиста и говорю как есть – они другие, да.

Хотя переживания, принципы, преодоление, и прочие спортивные моменты – они очень похожи. В любом случае, профессиональный спорт – это тяжелый труд, и неважно, хоккеист ты или футболист, боксер. Ты трудишься, преодолеваешь сложности, у тебя травмы, неудачи, взлеты и падения. В этом всe схоже. А внутренне, конечно, хоккей брутальнее, чем футбол.

С раннего детства ребята варятся в этом суровом и жестком виде спорта, на этом они выросли и у них такая ментальность – более брутальная и мужественная, чем в футболе. Хотя, безусловно, в футболе тоже бывают и травмы, самоотверженность. Но хоккей сам по себе такой вид спорта – более жесткий и суровый. Мне прикольно было в первый день наблюдать, как человек в экипировке становится в два раза больше. Такая машина! Они еще так летают по льду. Ты думаешь: «Господи, если он разгонится и впечатает меня в борт, то от меня точно ничего не останется», – сказал Савин.