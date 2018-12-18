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    Савин: «У футболистов прически, сумочки красивые, кроссовочки. А хоккеисты более брутальные, у них даже речь жестче»

    Бывший российский футболист, а ныне телеведущий и видеоблогер Евгений Савин потренировался с хоккейным казанским клубом АК «Барс», после чего высказал мнение об отличиях между хоккеистами и футболистами.

    «Мне многие говорили, что хоккеисты – мужики, более мужественные что ли, брутальные. И на самом деле так и есть. Потому что у футболиста прически, сумочки какие-то красивые, кроссовочки. У хоккеистов всe жeстче и даже сама речь: «Ну че там, че кого?» Видно прям, мужики. Я сам человек с прической футболиста и говорю как есть – они другие, да.

    Хотя переживания, принципы, преодоление, и прочие спортивные моменты – они очень похожи. В любом случае, профессиональный спорт – это тяжелый труд, и неважно, хоккеист ты или футболист, боксер. Ты трудишься, преодолеваешь сложности, у тебя травмы, неудачи, взлеты и падения. В этом всe схоже. А внутренне, конечно, хоккей брутальнее, чем футбол.

    С раннего детства ребята варятся в этом суровом и жестком виде спорта, на этом они выросли и у них такая ментальность – более брутальная и мужественная, чем в футболе. Хотя, безусловно, в футболе тоже бывают и травмы, самоотверженность. Но хоккей сам по себе такой вид спорта – более жесткий и суровый. Мне прикольно было в первый день наблюдать, как человек в экипировке становится в два раза больше. Такая машина! Они еще так летают по льду. Ты думаешь: «Господи, если он разгонится и впечатает меня в борт, то от меня точно ничего не останется», – сказал Савин.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    18.12.2018 18:30
    Комментарии13
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      Рейтинг: +42353

      Olanare99 15 часов назад

      а у самого то не так что ли, штанишки порванные те же кроссовочки с блестяшками, молчал бы лучше

      0
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      Рейтинг: +246

      Platon Faustov 17 часов назад

      Представляю лицо Милнера, если бы он это прочитал)))

      0
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      Рейтинг: +3944

      mihail200606 17 часов назад

      ну пойди прическу поменяй, раз так восхищаешься..

      0
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      Рейтинг: +1608

      Viper for CSKA 18 часов назад

      Очень спорно. Винни Джонс любому хоккеисту в брутальности фору дать может. Да и вообще в футболе полно мужиков, особенно среди защитников, вратарей, опорников. Проблема в том, что основное внимание уделяется всяким Неймарам. А он уже и на особь мужского пола перестал быть похож. Татуированная южноамериканская модель.

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      Рейтинг: +586

      Psih86 > Viper for CSKA 16 часов назад

      Сколько таких было?...еденицы,особенно сейчас...а в хоккее каждый второй. Раньше околофутбольная тематика была сильная,в частности в Англии,и футболисты были такие...а-сейчас,что?...одни полупокеры...

      0
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 19 часов назад

      Ты смотри Горлуковичу это не скажи,а то вдруг по весне будем обсуждать,где ты оттаял и с какой гламурной причёской на этот раз...

      2
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      Рейтинг: +1692

      lordmrv 19 часов назад

      И они юбилеи мужской дружбы не отмечают

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      Рейтинг: +10766

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Какие-то размышления шахматиста. ***

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      Рейтинг: +111

      Tyler_Stark 20 часов назад

      Да откуда жесткость возьмётся, если уже за снятую футболку жёлтую дают… разрешите в футболе мудохать соперников и там по круче чем в хоккее будет

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      Рейтинг: +500

      general.lizyukov > Tyler_Stark 19 часов назад

      А что, в хоккее можно мудохать?

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      Рейтинг: +111

      Tyler_Stark > general.lizyukov 15 часов назад

      Ну как бы контакт корпусом, драки, блокировки и тд… это не мудохать?

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      Рейтинг: +1030

      Бабушка Зильзиля 20 часов назад

      Чулочки не забывай одевать!

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      Рейтинг: +46

      Slepoy71 20 часов назад

      Хорошо об борт припечатали...

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