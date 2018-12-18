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    Адвокат жены Глушакова: «Денис не вкладывает смысл в свои слова. По ходу всей этой истории его колбасит»

    Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, отметил, что футболист не вкладывает смысл в свои слова.

    Ранее жена полузащитника обратилась в полицию, обвинив мужа в угрозах убийством. Глушаков был вызван на допрос к следователю, где заявил, что угрожал Дарье в порыве злости.

    Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября.

    – Денис сказал, что, когда угрожал своей жене, имел в виду нечто другое. Из этого можно сделать вывод, что Глушаков не вкладывает смысл в то, что он говорит. По его версии, он произнес определенный набор фраз, которые совершенно ничего не означают, это его позиция. Также Денис отрицает факт побоев. Достаточно странная позиция.

    Вообще, по ходу всей этой истории Глушакова, что называется, колбасит. Складывается такое впечатление, что в его окружении есть какой-то враг, который советует ему, что делать, и эти действия причиняют репутации футболиста все больший и больший вред.

    – Глушаков отрицает, что избивал супругу. Зафиксированы ли побои?

    – Безусловно, эти бумаги переданы правоохранительным органам. Все доводы, которые Дарья изложила в своем заявлении, подтверждаются документально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2018 16:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +647

      22 raza chemp 7 часов назад

      Адвокату жены глкшакова можно свою газету открывать, он только за последние три дня мог миллиардным тиражом продать газету))) И походу эта тема не изсякнет

      0
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      Рейтинг: +98

      afw13 17 часов назад

      действительно, ведь головой он только ест, откуда взяться смыслу в пустой черепной коробке?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3237

      Persona_non_Grata 18 часов назад

      " Глушаков не вкладывает смысл в то, что он говорит " - это заметно по его поведению на поле - что то кому то кричит , руками машет - КАПИТАН !!! ((((((

      1
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      Рейтинг: +170

      De_Frenki 18 часов назад

      Семейка Симсонов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41931

      zigbert 19 часов назад

      Глушаков запутался в собственных противоречиях.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +591

      трениришко 19 часов назад

      Если бы там было что владывать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +500

      general.lizyukov 21 час назад

      Все эти истории вокруг Спартака - какой-то сюр. Тут уже даже не в Федуне дело. Налицо системный кризис. Не верю, что Родионов не понимает, что все так плохо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17010

      gol_kak_sokol 21 час назад

      Заткните, наконец, этот фонтан на футбольном сайте.

      3
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      Рейтинг: +1405

      Агасфер 21 час назад

      Сгинь,сатано!!!

      3
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      Рейтинг: +8474

      афоня72 > Агасфер 20 часов назад

      Чур меня Чур..

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