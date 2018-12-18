Адвокат жены Глушакова: «Денис не вкладывает смысл в свои слова. По ходу всей этой истории его колбасит»

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, отметил, что футболист не вкладывает смысл в свои слова.

Ранее жена полузащитника обратилась в полицию, обвинив мужа в угрозах убийством. Глушаков был вызван на допрос к следователю, где заявил, что угрожал Дарье в порыве злости.

Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября.

– Денис сказал, что, когда угрожал своей жене, имел в виду нечто другое. Из этого можно сделать вывод, что Глушаков не вкладывает смысл в то, что он говорит. По его версии, он произнес определенный набор фраз, которые совершенно ничего не означают, это его позиция. Также Денис отрицает факт побоев. Достаточно странная позиция.

Вообще, по ходу всей этой истории Глушакова, что называется, колбасит. Складывается такое впечатление, что в его окружении есть какой-то враг, который советует ему, что делать, и эти действия причиняют репутации футболиста все больший и больший вред.

– Глушаков отрицает, что избивал супругу. Зафиксированы ли побои?

– Безусловно, эти бумаги переданы правоохранительным органам. Все доводы, которые Дарья изложила в своем заявлении, подтверждаются документально.