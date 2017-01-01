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    Глушаков – полиции: «Все игроки «Спартака» готовятся к матчам в бане с девушками»

    Стали известны подробности допроса полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Капитан красно-белых провел в понедельник беседу с полицией в одном из московских отделений.

    На футболиста написала заявление жена Дарья, которая обвинила его в угрозах убийством.

    Глушаков обвинил свою жену в изменах и сообщил, что угрожал ей в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьез. По словам игрока, он никогда не бил супругу, а только выкручивал ей руки.

    Также Глушаков сказал полицейским, что все футболисты «Спартака» готовятся к матчам в бане с девушками.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии50
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      Рейтинг: +1325

      maygli 14 секунд назад

      Это ж секретная подготовка, ноу-хау так сказать.
      Балабол.

      0
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      Рейтинг: +1325

      maygli 47 минут назад

      Вот долба е б то.
      Ну кто его за язык тянул...

      0
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      Рейтинг: +2493

      polt 49 минут назад

      Еще одно подтверждение, что Глушаков не мужик, а катамит.

      0
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      Рейтинг: +542

      тётя ASYA 53 минуты назад

      скоро последует очередная череда разводов (((((

      1
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      Рейтинг: +2725

      порт 57 минут назад

      Стукачёк. За это и держат в свинарнике.

      0
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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 1 час назад

      Все футболисты «Спартака» готовятся к матчам в бане с б... (девушками). А 40 тыщ обманутых идиотов на Открывашке ждут побед.

      1
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      Рейтинг: +2433

      ivany4 1 час назад

      Измайлов - Родионову:
      - этот нехороший человек Денис Борисович предал всех при первой же опасности. Падла. (С)

      Теперь становиться понятным "единодушие" команды в избрании капитана и его поддержки. Видимо он в курсе кто, с кем, и по какой методике готовиться к игре.

      2
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      Рейтинг: +589

      трениришко 1 час назад

      теперь понятно почему спартак так играет

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      Рейтинг: +2786

      violator20 1 час назад

      Здорово!!!))) А бордель в Тарасовке есть?))) Надо обновить там персонал, а то Спартак в последнее время хреново играет!)))

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      Рейтинг: +4459

      Т34 1 час назад

      Вот потому его и выбрали капитаном, что он является не только банщиком, но еще и сутенером. Да вот беда, мало что предательская натура, он еще и язык за зубами держать не умеет, всех спалил. С каждым днем у этого "героя" все больше открывается гнилая натура.

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