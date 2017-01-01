Глушаков – полиции: «Все игроки «Спартака» готовятся к матчам в бане с девушками»

Стали известны подробности допроса полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Капитан красно-белых провел в понедельник беседу с полицией в одном из московских отделений.

На футболиста написала заявление жена Дарья, которая обвинила его в угрозах убийством.

Глушаков обвинил свою жену в изменах и сообщил, что угрожал ей в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьез. По словам игрока, он никогда не бил супругу, а только выкручивал ей руки.

Также Глушаков сказал полицейским, что все футболисты «Спартака» готовятся к матчам в бане с девушками.