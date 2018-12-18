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    Руководство «Реала» выразило недовольство Солари после поражения от ЦСКА

    Руководство «Реала» выразило серьезное недовольство главным тренером команды Сантьяго Солари после поражения от ЦСКА (0:3) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов, сообщает OKDIARIO.

    Совет директоров разочарован выбором состава на игру с московским клубом, проигрышем и тем, что мадридцы упустили 3 миллиона евро призовых.

    «Реал» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

    Источник: OKDIARIO

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    18.12.2018 15:32
    Комментарии17
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      Рейтинг: +701

      vovan55 10 часов назад

      на счётчик его...ха-ха- вот что значит недооценка соперника, а ведь в свои годы молодёжь цска и барсу била на вылет...

      0
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 19 часов назад

      Потенциальный кандидат на увольнение.

      4
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      Рейтинг: +318

      Hala Madrid 19 часов назад

      А чего они хотели? Зидан 2.0? Думали, что можно конвейером приглашать бывших футболистов и брать все ЛЧ подряд, при этом не обновляя состав, выпроваживая лучших футболистов и покупая им взамен неплохих для среднего клуба игроков? Очевидно же было, что летом "Реал" нуждался в обновлении состава. Раз потеряли Роналду, надо было срочно брать топ-форварда, продавать Бэйла, пока он был ещё героем финала ЛЧ, да и другие позиции было бы неплохо укрепить. А Перес просто продал лидера, раздал некоторых по арендам и наивно думал, что Бензема и Бэйл принесут новые трофеи.

      1
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян 22 часа назад

      Их недовольство понять можно. Но у нас появилось множество недовольных говнюков, которые пеняют молодой команде пацанов ( не путать с лейтенантами ), которые дважды обыграли "Реал", но никуда не вышли из группы...

      9
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      Рейтинг: +1405

      Агасфер > Рубик Докоян 21 час назад

      Эти же овнюки хохотали взахлёб как перед началов чемпионата(глядя на состав ЦСКА),так и перед обеими матчами с "Реалом".Поэтому и усердствуют,в оправдание своей бессильной злобы и разочарования.Недаром у нас говорят,что посочувствовать горю человека у нас легче,чем порадоваться благополучию и успеху.Пусть и частному.

      7
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян > Агасфер 20 часов назад

      И таких болельщиков своих команд не мало, к сожалению.

      3
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      Рейтинг: +66

      Идриc 22 часа назад

      Еще одна кандидатура на выход....

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      Рейтинг: +6626

      DeStar 22 часа назад

      Плиз только не маур, только не маур.. плиииз(

      1
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      Рейтинг: +182

      FENIX-SL > DeStar 22 часа назад

      а почему бы нет?
      судить его по карьере после Реала..да не все так там плохо

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      Рейтинг: +6626

      DeStar > FENIX-SL 21 час назад

      на то время. с таким составом ,это было плохо. Выиграл целое чемпионство, и все. Да, тренировал не плохо. но можно подумать кто-то за последние годы шибко хуже тренировал. Анчи взял сразу 2 кубка, бенитес да не много поработал, но и тренер он рангом пониже и зидан добил за бенитесом лч сразу и потом все знаю что было, а ныне реал дно по игре, потому что состав дно .Маур ниче не сделает. Также купит игроков и будет ставить игру от обороны

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      Рейтинг: +182

      FENIX-SL > DeStar 21 час назад

      ну блин
      субъективно посудить все невозможно
      ибо время разное - силы соперников разные - уровень игроков менялся как ни крути

      не знаю
      по мне так ему просто не хватает игроков подходящих конкретно МЮ
      ибо команда не плохая
      и играет не плохо
      есть очень крутые имена
      было бы хорошо Маура и Лукаку привезти в Мадрид)

      0
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      Рейтинг: +6626

      DeStar > FENIX-SL 21 час назад

      ни в коем даже исключительном случае. даже ради чисто поржать. Лукаку еще вместо бензема можно (лукаку как раз догоняет бензема по среднему количеству запоротых моментов ) дело не столько даже в результате, а в игре которую мю ставил МЮ а да этого ставил челси, это гнусная позорная игра. и ладно, когдато она приносила ему даже требл как с интером, но боже... он другого ничего не умеет. Уж нет, я 2умя руками лучше буду за Папу Карло, с ФУТБОЛОм, чем за маура и лажу в игре.

      0
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      Рейтинг: +182

      FENIX-SL > DeStar 21 час назад

      ну Анчелотти будут все рады

      0
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      Рейтинг: +819

      Bozigit 23 часа назад

      С зарплаты вычтут

      2
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      Рейтинг: +8599

      Garrincha58 23 часа назад

      по ходу Маур туда вернётся и Реал скатится до 5 места в Ла Лиге

      0
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      Рейтинг: +3

      love love 23 часа назад

      Возможно готовят к приходу Моуриньо .. Реал сейчас готов к переменам. Моуринью любит всё строить с нуля и вокруг себя.

      2
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      Рейтинг: +1363

      maygli 23 часа назад

      вычтут из его зарплаты?

      2
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