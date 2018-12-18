Руководство «Реала» выразило недовольство Солари после поражения от ЦСКА

Руководство «Реала» выразило серьезное недовольство главным тренером команды Сантьяго Солари после поражения от ЦСКА (0:3) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов, сообщает OKDIARIO.

Совет директоров разочарован выбором состава на игру с московским клубом, проигрышем и тем, что мадридцы упустили 3 миллиона евро призовых.

«Реал» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.