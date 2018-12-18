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    Sport24: Глушаков не говорил в полиции, что «Спартак» всегда готовится к играм в бане с девушками

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков не говорил на допросе о том, что футболисты команды всегда готовятся к играм в бане с девушками, информирует Sport24.

    Вчера полузащитника вызвали в полицию, чтобы допросить по поводу его угроз в адрес своей жены Дарьи. Ранее девушка написала заявление на мужа, обвинив его в угрозах убийством.

    Сегодня телеграм-канала Breaking Mash сообщил, что на допросе Глушаков заявил, будто игроки красно-белых постоянно готовятся к матчам в бане и с девушками. Тем не менее, Sport24 утверждает, что это неправдивая информация. По данным источника, Глушаков сказал лишь то, что у футболистов московского клуба есть традиция ходить в баню, не упоминая при этом ни о каких девушках.

    Источник: Sport24

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    18.12.2018 14:47
    Комментарии19
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      Рейтинг: +98

      afw13 17 часов назад

      а там в бане кто за мылом наклонился, тот и девушка)))

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      Рейтинг: +3237

      Persona_non_Grata 18 часов назад

      " Каждый раз перед матчем , мы с друзьями ходим в баню. И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каждый раз, спрашивая у жены разрешения привести домой друзей, каждый из нас слышит в ответ традиционное: "Идите вы все в баню!" ))))))))

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      Рейтинг: +235

      Genz 19 часов назад

      за других вряд ли будет говорить

      0
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      Рейтинг: +2456

      ivany4 19 часов назад

      Слово не воробей, вылетело - не поймаешь!

      1
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 20 часов назад

      Традиция такая. Куда от нее денешься.

      3
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      Рейтинг: +74

      латунный сепаратист 21 час назад

      сдал всех с потрахами

      1
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      Рейтинг: +543

      тётя ASYA 22 часа назад

      100% ромашка !!!!!!!!!! любит-не любит ! говорил-не говорил

      0
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      Рейтинг: +639

      pegas1276 23 часа назад

      бред какой то, а при чём тут угрозы жене и баня, бабы, футбол...

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      Рейтинг: +206

      uS_Number oNe 23 часа назад

      И снова епанутый Breaking Mash, мега бараны там работают... Постоянно сами выдумывают новости... коверкают их и выкладывают...

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      Рейтинг: +17010

      gol_kak_sokol > uS_Number oNe 23 часа назад

      И зомби этому охотно верят и начинают упорно обсуждать.

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      Рейтинг: +206

      uS_Number oNe > gol_kak_sokol 19 часов назад

      Я не зомби ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +17010

      gol_kak_sokol > uS_Number oNe 18 часов назад

      Я не про тебя.))) Покрутишся здесь, узнаешь.

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      Рейтинг: +1001

      giluxa1963 18 декабря, 15:05

      ну в этом и сомнений не было -если просто написать что ходят в баню ,ну и что из тог ,а вот если с проститутками то это сенсация ну и что пяти минутная ,зато все узнали что есть телеграм-канала Breaking Mash

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