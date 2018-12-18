Sport24: Глушаков не говорил в полиции, что «Спартак» всегда готовится к играм в бане с девушками

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не говорил на допросе о том, что футболисты команды всегда готовятся к играм в бане с девушками, информирует Sport24.

Вчера полузащитника вызвали в полицию, чтобы допросить по поводу его угроз в адрес своей жены Дарьи. Ранее девушка написала заявление на мужа, обвинив его в угрозах убийством.

Сегодня телеграм-канала Breaking Mash сообщил, что на допросе Глушаков заявил, будто игроки красно-белых постоянно готовятся к матчам в бане и с девушками. Тем не менее, Sport24 утверждает, что это неправдивая информация. По данным источника, Глушаков сказал лишь то, что у футболистов московского клуба есть традиция ходить в баню, не упоминая при этом ни о каких девушках.