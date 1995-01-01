Вратарь «Витебска» погиб в автокатастрофе

Голкипер «Витебска» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе.

Как сообщается на официальном сайте белорусского клуба, в понедельник вечером 27-летний вратарь вместе с женой и двумя детьми ехал на своем легковом автомобиле. В какой-то момент машину занесло и вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор.

В результате ДТП погибли сам футболист, его жена и шестилетний сын. Еще один ребенок, находившийся в детском кресле, выжил и сейчас находится в больнице.

Щербаков выступал за «Витебск» с 2016 года.