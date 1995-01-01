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    Вратарь «Витебска» погиб в автокатастрофе

    Голкипер «Витебска» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе.

    Как сообщается на официальном сайте белорусского клуба, в понедельник вечером 27-летний вратарь вместе с женой и двумя детьми ехал на своем легковом автомобиле. В какой-то момент машину занесло и вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор.

    В результате ДТП погибли сам футболист, его жена и шестилетний сын. Еще один ребенок, находившийся в детском кресле, выжил и сейчас находится в больнице.

    Щербаков выступал за «Витебск» с 2016 года.

    Источник: Официальный сайт «Витебска»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +262

      TY13R 33 минуты назад

      Кошмар, молодой пацан, ещё и вместе с семьёй.... Вечная память ему!!! Царство небесное!!!

      0
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      Рейтинг: +1054

      BlackMurder 3 часа назад

      Мои соболезнования

      0
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      Рейтинг: +102

      scor-666-009 3 часа назад

      Земля пухом... Соболезнования родным и близким...

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      Рейтинг: +491

      Mr Rikko 3 часа назад

      Ужасная новость... Соболезную...

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      Рейтинг: +235

      SanInstructor 3 часа назад

      Соболезную

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