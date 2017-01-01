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    «Спартак» может вернуть Гулиева из «Ростова» за 1 миллион

    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев может вернуться в «Спартак».

    Красно-белые имеют опцию обратного выкупа россиянина в два ближайших трансферных окна за 1 миллион евро. Руководство московского клуба рассматривает возможность возвращения 22-летнего футболиста.

    Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов» летом 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 14 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3355

      Отчаянный Пердун 1 час назад

      продали за 500, выкупить через пол года в 2 раза дороже!!! По оценочной стоимости сейчас он 1,5 стоит. Тогда лучше ещё пол года подождать он ещё подорожает!!! И тогда выкупить за лям. А так он тупо будет на лавке сидеть и дешеветь!!!

      0
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      Рейтинг: +2511

      vgarakh 1 час назад

      Гулиева можно поменять на Глушакова с доплатой 1мл. евро.

      0
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      Рейтинг: +14633

      oyabun 2 часа назад

      В целом было бы неплохо если бы Спартак взял курс на омоложение состава именно за счет своих воспитанников. Их достаточно много вполне перспективных и талантливых. Кроме играющих уже Рассказова и Ломовицкого вполне могли бы усилить состав Игнатов, Пантелеев, Бакаев, Гулиев, Мелкадзе.. Есть и другие. И понятно что не надо сразу кардинально перекраивать половину команду, но вводить точечно в некоторых матчах или на замену было бы вполне возможно. Было б только желание! Но вектор развития команды сейчас очень неправильный, как мне кажется. Ставка на старичков и покупка дешевых легионеров.

      1
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      Рейтинг: +550

      Театрал > oyabun 1 час назад

      Говоришь красиво, а вот, как на деле? Ломовицкий - 0. Рассказов получше, но в последних матчах поплыл. Мелкадзе ни о чем. Гулиев и Бакаев в других клубах неплох раскрылись, а как у них пойдёт в Спартаке ещё вопрос. Но идея: отдавать молодых перспективных в аренду или с правом обратного выкупа правильная. Чтобы опыт приобретали, а не сидели на лавке.

      0
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      Рейтинг: +657

      FRZZ 3 часа назад

      Настырный, боевой игрок с неплохим ударом, вот именно со Спартаковским духом, сейчас нет такого в Спартаке. Нужно вернуть однозначно.

      2
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      Рейтинг: +550

      Театрал > FRZZ 1 час назад

      Если удаляться не будет через игру. Слишком уж горяч

      0
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      Рейтинг: +2036

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Надо брать!

      1
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      Рейтинг: +623

      den161 4 часа назад

      1млн???? на трансфермаркете 1,5млн и то странно... минимум 3-3,5млн

      0
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      Рейтинг: +1357

      uBaH_ > den161 4 часа назад

      Красно-белые имеют опцию обратного выкупа россиянина в два ближайших трансферных окна за 1 миллион евро.

      0
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      Рейтинг: +623

      den161 > uBaH_ 4 часа назад

      я это понял....контракт есть контракт...

      0
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      Рейтинг: +1357

      uBaH_ > den161 4 часа назад

      У Зуева вроде такая же опция в контракте есть)

      1
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      Рейтинг: +550

      Театрал > den161 1 час назад

      Право обратного выкупа прописано при продаже. Отсюда и цена.

      0
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      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      А оно это надо?..

      0
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      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet 5 часов назад

      ростов опять разграбят

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      Рейтинг: +5320

      FanatSerj 5 часов назад

      За сколько его тогда Ростов то взял, раз всего 1 млн. енотов за обратку просят, бесплатно что ли.

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      Рейтинг: +2244

      Yurok161 > FanatSerj 2 часа назад

      пол ляма

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      Рейтинг: +287

      xrrrx 5 часов назад

      лучше Глушака, однозначно

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