«Спартак» может вернуть Гулиева из «Ростова» за 1 миллион

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев может вернуться в «Спартак».

Красно-белые имеют опцию обратного выкупа россиянина в два ближайших трансферных окна за 1 миллион евро. Руководство московского клуба рассматривает возможность возвращения 22-летнего футболиста.

Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов» летом 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 14 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.