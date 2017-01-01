«Спартак» может вернуть Гулиева из «Ростова» за 1 миллион

продали за 500, выкупить через пол года в 2 раза дороже!!! По оценочной стоимости сейчас он 1,5 стоит. Тогда лучше ещё пол года подождать он ещё подорожает!!! И тогда выкупить за лям. А так он тупо будет на лавке сидеть и дешеветь!!!
Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев может вернуться в «Спартак».
Красно-белые имеют опцию обратного выкупа россиянина в два ближайших трансферных окна за 1 миллион евро. Руководство московского клуба рассматривает возможность возвращения 22-летнего футболиста.
Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов» летом 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 14 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.