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    Луческу: «Надеюсь, Кокорина отпустят. Он сидит уже слишком долго»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным.

    Форвард петербургской команды в данный момент отбывает арест в СИЗО. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Для «Зенита» это плохо, команда потеряла очень хорошего игрока. Думаю, в этом одна из причин, по которым «Зенит» сдал к концу года. Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят и он снова начнет играть. По мне он сидит уже слишком долго», – сказал Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2228

      yorgenbarenz 1 час назад

      Давай,Мирча,разберись! Шпака-в камеру,Кокорина -на Мальдивы.

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      Рейтинг: +143

      maxpav 3 часа назад

      Цыган лезет в вопросы юриспруденции чужой ему страны. Заявляет о слишком большом сроке? Так пусть вместо Кокорина посидит в Бутырке или рядом с "прекрасным" человеком.

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      Рейтинг: +3365

      ilichkadr 4 часа назад

      Пора стул выставлять на аукцион!

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      Рейтинг: +5288

      Asbjorn 4 часа назад

      Поражают защитники этих двух товарищей, вот если бы им стулом прилетело, говорили бы они так же?

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      Рейтинг: +1393

      александр п > Asbjorn 4 часа назад

      А с чего им должно стулом прилететь? Они незнакомых людей шлюхами и пи.орасами не обзывают.

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      Рейтинг: +5288

      Asbjorn > александр п 2 часа назад

      Где доказательства про то, что он говорил это компании кокорина?

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      Рейтинг: +1393

      александр п > Asbjorn 2 часа назад

      Засекречены,с понятной целью.Тут публиковали по горячим следам,то что Пак примерно так оскорблял их перед тем как огрести.

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      Рейтинг: +5288

      Asbjorn > александр п 2 часа назад

      ну вот видишь,никто их не видел,к тому же,оскорблять это одно,а стулом в лицо-совсем другое,да,неприятно и вызывает злость такие слова,но ,во первых,они не алкаши из подворотни,а публичные люди,головой нужно думать,во вторых,все уже знают,что даже в самых хреновых кафешках стоят камеры,в третьих,что мешало просто позвать поговорить на улицу,или сейчас ,как модно,снять на телефон все те слова,да и в инет выложить

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      Рейтинг: +398

      zritelx > Asbjorn 2 часа назад

      Или их отцам, братьям и т.д.

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      Рейтинг: +1393

      александр п > Asbjorn 30 минут назад

      Не оскорбляй -не получишь стулом.Моё мнение -вся история срежессированная провокация.Слишком много странностей и нестыковок в течении очень короткого времени.

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      Рейтинг: +1325

      maygli > александр п 3 минуты назад

      Ну да, ну да, зашли ребята тихо мирно кофейку попить и тут как начали их оскорблять и посетители и официанты.... ребята молча слушали слушали и не стерпели такой несправедливости, сорвались, ну с кем не бывает, ушли не расплатившись за кофе, простите их пожалуйста.

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      Рейтинг: +15186

      kykyi 5 часов назад

      Не ссы. отпустят, у нас пока не расстреливают.

      0
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      Рейтинг: +1355

      Агасфер 5 часов назад

      Сколько надо,столько и посидит.Не цыгану,слава богу,это решать.

      2
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      Рейтинг: +9932

      Bivaliy67 > Агасфер 5 часов назад

      Ну, слава ему же, что и не тебе.

      -2
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      Рейтинг: +1355

      Агасфер > Bivaliy67 5 часов назад

      Только я,в отличие от вас с цыганом,понимаю,что для этого есть суд и УК.А мнения частных лиц диаметрально -противоположные.

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      Рейтинг: +600

      smersh45 > Агасфер 2 часа назад

      Всё это показательная порка как и в 1958г. для Эдуарда Стрельцова . Дело содержало много противоречий и имело недостаточное количество доказательств вины Стрельцова, но обвинение было поддержано указаниями «сверху»: Никита Хрущёв, узнав о деле, дал указание приговорить Стрельцова к длительному сроку лишения свободы.
      Источник: http://stuki-druki.com/authors/Strelcov-Eduard.php Штуки-дрюки © Скоро так и в 1937г. вернёмся. Честно говоря мне кажется что к этому и идём

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