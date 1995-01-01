Луческу: «Надеюсь, Кокорина отпустят. Он сидит уже слишком долго»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным.

Форвард петербургской команды в данный момент отбывает арест в СИЗО. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Для «Зенита» это плохо, команда потеряла очень хорошего игрока. Думаю, в этом одна из причин, по которым «Зенит» сдал к концу года. Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят и он снова начнет играть. По мне он сидит уже слишком долго», – сказал Луческу.