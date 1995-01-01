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    Парфенов: «Не отказался бы как тренер от Кокорина и Мамаева»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал понять, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты на данный момент находятся в СИЗО.

    «Это хорошие, качественные игроки, и я бы как тренер от них не отказался. То, что уже произошло, и то, что сейчас происходит, – это хороший урок для них. Не думаю, что в этом плане были бы какие-то проблемы», – сказал Парфенов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +570

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Их любой тренер рад видеть в своей команде!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1054

      BlackMurder 3 часа назад

      Их главное закодировать теперь

      1
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      Рейтинг: +1355

      Агасфер 5 часов назад

      К лету выйдут-заберёшь.Но Миллер своего любимца не отдаст.

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