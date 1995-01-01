Парфенов: «Не отказался бы как тренер от Кокорина и Мамаева»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал понять, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты на данный момент находятся в СИЗО.

«Это хорошие, качественные игроки, и я бы как тренер от них не отказался. То, что уже произошло, и то, что сейчас происходит, – это хороший урок для них. Не думаю, что в этом плане были бы какие-то проблемы», – сказал Парфенов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».