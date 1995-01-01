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    Хавец: «Уже жду матча на стадионе технически одаренного «Краснодара»

    Полузащитник «Байера-04» Кай Хавец поделился мнением о «Краснодаре», сопернике по 1/8 финала Лиги Европы.

    «[нас ждет] потрясающее испытание против сильной и технически одаренной команды!

    Уже жду матча на стадионе «Краснодара», – написал в твиттере 19-летний немец.

    Первый матч этапа состоится 14-го февраля.

    В 21-м матче текущего сезона на клубном уровне Хавец забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро. Известно об интересе к хавбек со стороны «Барселоны», «Интера» и «Баварии».

    Источник: Твиттер Кая Хавеца

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