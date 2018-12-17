Орлов: «Впервые могу сказать, что «Зенит» обязан проходить в 1/8 финала Лиги Европы»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о «Фенербахче» – сопернике «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.

– «Зениту» повезло со жребием?

– Да. Сравнительно повезло. «Фенербахче» сейчас на 17-м месте в чемпионате Турции. Статистика говорит сама за себя. Правда, есть одно обстоятельство.

– Какое?

– Турки раньше возобновят сезон – уже в январе. До матчей с «Зенитом» стамбульцы уже проведут несколько официальных встреч.

– Проблема?

– «Зенит» примет участие в турнире в Катаре, три матча там сыграет – контрольных, но все-таки. Но я впервые сейчас могу сказать, что по итогам такой жеребьевки петербуржцы обязаны проходить в 1/8 финала турнира. Раньше такого не заявлял, всегда расценивал шансы как 50 на 50. А в данном случае сине-бело-голубые – явные фавориты пары.

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