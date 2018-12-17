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    Орлов: «Впервые могу сказать, что «Зенит» обязан проходить в 1/8 финала Лиги Европы»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о «Фенербахче» – сопернике «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.

    – «Зениту» повезло со жребием?

    – Да. Сравнительно повезло. «Фенербахче» сейчас на 17-м месте в чемпионате Турции. Статистика говорит сама за себя. Правда, есть одно обстоятельство.

    – Какое?

    – Турки раньше возобновят сезон – уже в январе. До матчей с «Зенитом» стамбульцы уже проведут несколько официальных встреч.

    – Проблема?

    – «Зенит» примет участие в турнире в Катаре, три матча там сыграет – контрольных, но все-таки. Но я впервые сейчас могу сказать, что по итогам такой жеребьевки петербуржцы обязаны проходить в 1/8 финала турнира. Раньше такого не заявлял, всегда расценивал шансы как 50 на 50. А в данном случае сине-бело-голубые – явные фавориты пары.

    Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2018 23:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +307

      gari69 2 часа назад

      Старый КВНэнщик

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      Рейтинг: +15

      Ментор 3 часа назад

      С какого перепугу пройдут? Уж очень низкий класс 80% команды.

      0
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      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра 4 часа назад

      как говорят не пукай раньше времени

      0
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      Рейтинг: +41693

      zigbert 5 часов назад

      Орлов как всегда знает больше всех.

      3
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      Рейтинг: +8598

      Garrincha58 5 часов назад

      глупость очередная от Орлова чемпионат Турции сейчас сильней нашего РПиЛа,наш чемпиён обкакался с турками вот и весь сказ

      0
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      Рейтинг: +259

      Аден 7 часов назад

      Да Гендос, вот только помогут Фенеру денюжкой, так сразу и пройдут.

      1
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      Рейтинг: +2241

      woyser 13 часов назад

      Ничего он не обязан. Последние игры это только подтвердили.

      2
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 15 часов назад

      "Зенит" во многих матчах был фаворит, однако много очков не досчитался в играх с такими командами как "Анжи, "Динамо", "Арсенал", "Рубин"... Поэтому все вот эти "обязан проходить", оставим для обязательных любителей поговорить. ЦСКА,"Локомотиву" и "Спартаку" тоже предрекали выход из группы в ЛЕ, но с 4-го места пока никуда не выходят...

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      Рейтинг: +1354

      Агасфер 15 часов назад

      Посмотрим,"глазливый" Геннадий Сергеевич,или нет.

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