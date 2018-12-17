«МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб как минимум до окончания сезона-2019/20.

По данным BBC, Клуб активировал функцию продления контракта француза на год. Срок прежнего соглашения истекал в июне 2019 года.

Напомним, сегодня агент Марсьяля Филипп Ламболе сказал, что француз не планирует подписывать с «красными дьяволами» долгосрочный контракт.

Форвард пополнил состав манкунианцев в сентябре 2015 года, перейдя из «Монако» за 60 миллионов евро. За три сезона в клубе он выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии, Кубок и Кубок Лиги.

В текущем сезоне Марсьяль забил восемь голов в 19-ти играх всех турниров. Это лучший показатель среди футболистов «Юнайтед». Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов.