Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    «МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб как минимум до окончания сезона-2019/20.

    По данным BBC, Клуб активировал функцию продления контракта француза на год. Срок прежнего соглашения истекал в июне 2019 года.

    Напомним, сегодня агент Марсьяля Филипп Ламболе сказал, что француз не планирует подписывать с «красными дьяволами» долгосрочный контракт.

    Форвард пополнил состав манкунианцев в сентябре 2015 года, перейдя из «Монако» за 60 миллионов евро. За три сезона в клубе он выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии, Кубок и Кубок Лиги.

    В текущем сезоне Марсьяль забил восемь голов в 19-ти играх всех турниров. Это лучший показатель среди футболистов «Юнайтед». Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 23:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41693

      zigbert 5 часов назад

      А что думает по этому поводу сам Марсьяль?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10723

      Alimpasha 14 часов назад

      Автомат какой-то:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      A-Den 15 часов назад

      а что так можно было?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru