Кононов – о болельщиках и Глушакове: «Выбегание на поле – перебор. Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказал свой взгляд на конфликт между болельщиками и капитаном команды Денисом Глушаковым.

Ранее некоторая часть фанатов обвинили полузащитника в том, что он поспособствовал увольнению с поста тренера Массимо Карреры.

«Игрок в опорной зоне всегда важен для меня. Он опытен, капитан команды, к нему прислушиваются футболисты на поле и в раздевалке. У него сейчас очень сложный период в жизни. Есть проблемы вне футбольного поля.

Для меня профессиональный футболист – это тот, который выходит на тренировки, минуя все проблемы, выходит на поле и проводит игру, как последнюю. Предыдущие матчи он проводил именно в таком ключе. Что будет дальше, зависит от него. Мне бы хотелось, чтобы Глушаков дальше прогрессировал.

Кто-то из спартаковских болельщиков запутался. Выбегание на поле – это перебор. Игрок полезен клубу, когда он приносит результат команде. Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба. Как главный тренер команды я ставлю его в состав, возможно, это кому-то не нравится. Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Денисом, не повторилось в следующем», – сказал Кононов в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».