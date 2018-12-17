Кононов – о болельщиках и Глушакове: «Выбегание на поле – перебор. Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба»

Сегодня на Матч ТВ был Кононов и ещё один типа тренер. Обсуждали голы, которые забил Вильярреал. Так вот этот типа тренер сказал, что первый мяч пришёл из опорной зоны, вот только вину за гол он возложил на Попова, хотя Глушак был ближе к испанцу. Видно было, как некоторые так и пытаются обелить Дениса Г.
А второй гол - Денис Г. просто бросил преследовать нападающего. Об этом даже забыли сказать, но за-то свалили вину на вратаря - типа он зря выбивал мяч к центру поля, мол надо было отдать пас рукой на свободного.
Смех, да и только. Воевать с болельщиками из-за игрока ниже среднего - идиотизм.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказал свой взгляд на конфликт между болельщиками и капитаном команды Денисом Глушаковым.
Ранее некоторая часть фанатов обвинили полузащитника в том, что он поспособствовал увольнению с поста тренера Массимо Карреры.
«Игрок в опорной зоне всегда важен для меня. Он опытен, капитан команды, к нему прислушиваются футболисты на поле и в раздевалке. У него сейчас очень сложный период в жизни. Есть проблемы вне футбольного поля.
Для меня профессиональный футболист – это тот, который выходит на тренировки, минуя все проблемы, выходит на поле и проводит игру, как последнюю. Предыдущие матчи он проводил именно в таком ключе. Что будет дальше, зависит от него. Мне бы хотелось, чтобы Глушаков дальше прогрессировал.
Кто-то из спартаковских болельщиков запутался. Выбегание на поле – это перебор. Игрок полезен клубу, когда он приносит результат команде. Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба. Как главный тренер команды я ставлю его в состав, возможно, это кому-то не нравится. Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Денисом, не повторилось в следующем», – сказал Кононов в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».