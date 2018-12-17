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    Кононов – о болельщиках и Глушакове: «Выбегание на поле – перебор. Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказал свой взгляд на конфликт между болельщиками и капитаном команды Денисом Глушаковым.

    Ранее некоторая часть фанатов обвинили полузащитника в том, что он поспособствовал увольнению с поста тренера Массимо Карреры.

    «Игрок в опорной зоне всегда важен для меня. Он опытен, капитан команды, к нему прислушиваются футболисты на поле и в раздевалке. У него сейчас очень сложный период в жизни. Есть проблемы вне футбольного поля.

    Для меня профессиональный футболист – это тот, который выходит на тренировки, минуя все проблемы, выходит на поле и проводит игру, как последнюю. Предыдущие матчи он проводил именно в таком ключе. Что будет дальше, зависит от него. Мне бы хотелось, чтобы Глушаков дальше прогрессировал.

    Кто-то из спартаковских болельщиков запутался. Выбегание на поле – это перебор. Игрок полезен клубу, когда он приносит результат команде. Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба. Как главный тренер команды я ставлю его в состав, возможно, это кому-то не нравится. Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Денисом, не повторилось в следующем», – сказал Кононов в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.12.2018 18:48
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2534

      Владислав Vlad 14 часов назад

      Сегодня на Матч ТВ был Кононов и ещё один типа тренер. Обсуждали голы, которые забил Вильярреал. Так вот этот типа тренер сказал, что первый мяч пришёл из опорной зоны, вот только вину за гол он возложил на Попова, хотя Глушак был ближе к испанцу. Видно было, как некоторые так и пытаются обелить Дениса Г.
      А второй гол - Денис Г. просто бросил преследовать нападающего. Об этом даже забыли сказать, но за-то свалили вину на вратаря - типа он зря выбивал мяч к центру поля, мол надо было отдать пас рукой на свободного.
      Смех, да и только. Воевать с болельщиками из-за игрока ниже среднего - идиотизм.

      2
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      Рейтинг: +41

      spartak1313 16 часов назад

      Спартачи разделились на два враждующих лагеря...как то не правильно... Глушак должен уйти

      2
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    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 18 часов назад

      А если Глушаков не будет прогрессировать ,тогда что делать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      Театрал > zigbert 16 часов назад

      Тогда тренер будет решать, что с этим делать. Он же это ясно сказал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2534

      Владислав Vlad > Театрал 14 часов назад

      Каррера тоже решал - итог видели все.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2052

      кузнецов артем 18 часов назад

      Надеюсь заберешь с собой глушакова...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      Театрал > кузнецов артем 17 часов назад

      Тебя бы кто забрал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 18 часов назад

      В принципе,разумно.

      3
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      Рейтинг: +227

      Genz 19 часов назад

      Глушакова надо начинать работать над собой.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2433

      ivany4 19 часов назад

      Тренера понять можно. Отмазываться надо.
      А вот насчет характеристики в последних матчах, правильно определение дали - бегает, как курица без головы.
      Да и бегает минут 20 за весь матч.))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      Театрал > ivany4 17 часов назад

      Матчи смотрел, или от балды пишешь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Taps 19 часов назад

      Выкиньте уже этого ушлёпка ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +549

      Театрал > Taps 16 часов назад

      Это ты про себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      Этот перебор вызван перебором бардака, который творится в клубе, всё адекватно!***

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4651

      ufos73 20 часов назад

      Ну если на то пошло, то ни кто не смеет говорить болелам, за кого и как они должны болеть... Так что в следующем году ни чего не измениться, либо продавайте либо терпите

      4
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      ...
      Рейтинг: +16934

      gol_kak_sokol > ufos73 19 часов назад

      Ты разницу между "болеть" и " рулить" понимаешь ? Считаю, что Конан дал хороший ответ вам зомбированным.

      6
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      ...
      Рейтинг: +4651

      ufos73 > gol_kak_sokol 18 часов назад

      Ни кто им не мешает рулить, но ни кто не имеет право затыкать рот другим, болелы просто выражают свое мнение, а решение принимает Федун. Не хочет продавать, пусть выслушивает мнения болел, продаст многие успокоются, выбор только за ним...

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      Рейтинг: +549

      Театрал > ufos73 17 часов назад

      Это верно! Не нравится Спартак, болей за динаму

      3
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      Рейтинг: +549

      Театрал > ufos73 17 часов назад

      А с чего ты решил, что выражаешь мнение всех болел, или даже хотя бы половины?

      1
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      Рейтинг: +4651

      ufos73 > Театрал 5 часов назад

      А ты просто почитай, что о нем пишут, да не в СМИ, а простые люди )))

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