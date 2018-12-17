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    Тухель: «У «ПСЖ» есть качество, чтобы победить «МЮ» на «Олд Траффорд»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой парижане встретятся с «Манчестер Юнайтед».

    «У нас есть качество, чтобы победить на «Олд Траффорд». Я уверен в своей команде, но это отличное испытание, вызов.

    1/8 финала Лиги чемпионов – это всегда тяжело. У «Манчестер Юнайтед» большой опыт в этом турнире, в котором они неоднократно побеждали. Я не могу сказать, что я доволен или недоволен жеребьевкой», – сказал Тухель.

    Матчи между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» пройдут в феврале и марте 2019 года.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    17.12.2018 16:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6611

      DeStar 21 час назад

      МЮ то побеждал, а вот игроки сырые, и только санчез имеет за плечами ЛЧ. Если не ошибаюсь.

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