Тухель: «У «ПСЖ» есть качество, чтобы победить «МЮ» на «Олд Траффорд»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой парижане встретятся с «Манчестер Юнайтед».

«У нас есть качество, чтобы победить на «Олд Траффорд». Я уверен в своей команде, но это отличное испытание, вызов.

1/8 финала Лиги чемпионов – это всегда тяжело. У «Манчестер Юнайтед» большой опыт в этом турнире, в котором они неоднократно побеждали. Я не могу сказать, что я доволен или недоволен жеребьевкой», – сказал Тухель.

Матчи между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» пройдут в феврале и марте 2019 года.