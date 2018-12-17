Аршавин: «Кокорин и Мамаев полезны обществу не за решеткой, а на футбольном поле»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий петербуржцев Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО, будут более полезный обществу на футбольном поле.

В октябре оба футболиста была арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля. Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали это решение. Суд рассмотрит жалобу 18 декабря.

«Все серьезно, это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придется проводить время в местах столь отдаленных.

Как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя за решеткой», – сказал Аршавин в интервью проекту журналиста Ильи Казакова «Foot’больные люди».