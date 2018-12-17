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    Аршавин: «Кокорин и Мамаев полезны обществу не за решеткой, а на футбольном поле»

    Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий петербуржцев Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО, будут более полезный обществу на футбольном поле.

    В октябре оба футболиста была арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве. 5 декабря Тверской суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля. Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали это решение. Суд рассмотрит жалобу 18 декабря.

    «Все серьезно, это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придется проводить время в местах столь отдаленных.

    Как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя за решеткой», – сказал Аршавин в интервью проекту журналиста Ильи Казакова «Foot’больные люди».

    Источник: YouTube-канал «Foot’больные люди»

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    17.12.2018 13:13
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1084

      koli4ka 15 часов назад

      Ещё один экспЭрт на горизонте замаячил,лучше бы своих детей воспитывал,а не советы по отморозкам публично давал...

      0
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      Рейтинг: +315

      ks75 16 часов назад

      Как по мне,так перед законом все должны быть равны. Пофиг что пьяные были,заранее надо было просто думать к чему пьянка приведет. А уж если сотворили, то отвечать по закону как ответил бы любой член общества,для которого ты играешь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +315

      ks75 16 часов назад

      Интересно, а если бы Андрюшке вдоль горба зарядил бы стулом какой-нибудь хирург кардиолог,который сутки напролет спасает жизни , Андрейка так же бы его защищал? Ведь хирург намного полезнее для страны и намного больше пользы приносит обществу чем весь зенит вместе взятый!

      2
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      Рейтинг: +3136

      3a zenit 17 часов назад

      что они есть что их нет один хер малина.

      1
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      Рейтинг: +31

      barka22 19 часов назад

      Тут у большинства видимо вывихнутой сознание,если хотят,чтобы парни сидели.

      -1
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      Рейтинг: +670

      Ljungberg9 > barka22 18 часов назад

      Здоровые 30-летние лоси, а не парни.
      Они совершили 2 преступления подряд, пусть ответят за это.

      У тех, кто их жалеет и выгораживает, с головой не все в порядке.

      1
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      Рейтинг: +3813

      subbotaspartak 20 часов назад

      Всех спортсменов на свободу - они полезны.
      Генералов, бизнесменов - они известны и обществу не бесполезны.
      Всем, как откинутся, по стулу дать,
      Обществу помогать.

      1
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      Рейтинг: +3148

      sochi-2013 22 часа назад

      Теперь он начал за общество решать! Это ваши проблемы.

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      Рейтинг: +492

      спартач-тверь > sochi-2013 21 час назад

      ТОЧНО! Аршавин: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы. 2012 г.

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      Рейтинг: +1354

      Агасфер 22 часа назад

      У нас на футбольном поле ни от кого общественной пользы нет. Ещё один "футбольный функционер" будет нам мозги топтать,пока в Госдуме не найдёт приют.

      2
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 22 часа назад

      Они полезны только тем и там где тратят деньги. Их полезность на футбольном поле уже давно под сомнением...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      Сержтир 23 часа назад

      Так о тож.

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