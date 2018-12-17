Алланазаров: «Спартак» потратил на Айртона основные средства. Теперь усиление будут искать на внутреннем рынке»

Журналист Максим Алланазаров рассказал, когда состоится совет директоров «Спартака», на котором подведут итоги первой половины сезона. Также он сообщил, как обстоят дела с зимней трансферной кампанией москвичей.

«Завтра пройдет совет директоров «Спартака». Вопросы: отчeты тренеров основы, двойки, молодeжки и академии. Никаких громких кадровых решений, вроде, не планируется.

Два слова по трансферам: на Айртона были потрачены основные средства, а значит теперь материал для усиления будут искать на внутреннем рынке. Ждем новостей о первых ушедших в аренду до нового года», – написал Алланазаров в телеграме.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Флуминенсе» о приобретении левого защитника Айртона Лукаса. Называлась сумма в 7 миллионов евро. По данным СМИ, сегодня московский клуб может объявить о переходе бразильца.