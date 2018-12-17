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    Алланазаров: «Спартак» потратил на Айртона основные средства. Теперь усиление будут искать на внутреннем рынке»

    Журналист Максим Алланазаров рассказал, когда состоится совет директоров «Спартака», на котором подведут итоги первой половины сезона. Также он сообщил, как обстоят дела с зимней трансферной кампанией москвичей.

    «Завтра пройдет совет директоров «Спартака». Вопросы: отчeты тренеров основы, двойки, молодeжки и академии. Никаких громких кадровых решений, вроде, не планируется.

    Два слова по трансферам: на Айртона были потрачены основные средства, а значит теперь материал для усиления будут искать на внутреннем рынке. Ждем новостей о первых ушедших в аренду до нового года», – написал Алланазаров в телеграме.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Флуминенсе» о приобретении левого защитника Айртона Лукаса. Называлась сумма в 7 миллионов евро. По данным СМИ, сегодня московский клуб может объявить о переходе бразильца.

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать!?»

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    17.12.2018 12:59
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 22 часа назад

      эммммм....А что значит "основные средства"?....А где бабло вырученное за Антоху?...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 22 часа назад

      Я уже догадался,что сегодня видел на Лукойле ценник "92-й бензин по 93,29р." в последний раз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > Агасфер 22 часа назад

      Как ты была шмара балабольная,так ей и осталась...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +202

      uS_Number oNe 23 часа назад

      Мдаа ужжж, грамотно потратили средства..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 23 часа назад

      Все ясно ,никакого усиления не будет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      vka1970 23 часа назад

      Борьба пчёл против мёда продолжается.
      Промеса слили за окуенные бабки (20 минимум) + аренда молодых пацанов + денежка за участие в ЛЧ и КЕ + бабки болел за стадион, а в итоге 7 (семь) на Айртона и остальное на поддержание штанов.
      Чудны дела твои господи. Наверно Измайлов очередной своей шмаре апартаменты покупает где нибудь на Лимпопо.....

      4
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      Рейтинг: +50

      serhio80 23 часа назад

      Алланазаров, тебе то откуда это известно? совет директоров только завтра, а ты уже знаешь что там решат)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1860

      RotBerg 17 декабря, 13:42

      Финансовый фп, сколько заработали столько и тратят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4459

      Т34 17 декабря, 13:20

      Если Алланазаров такой просвещенный о трансферных финансах Спартака, то может он объяснит, а куда же ушли деньги за продажу Квинси Промеса? Будут искать усиление на внутреннем рынке? У нас что, паспортисты подешевели, новогодние скидки будут действовать? На внутреннем рынке можно найти игроков только для поддержки штанов, а не для усиления команды. Лидеры никого не продадут, а у середняков и аутсайдеров игроки не лучше нынешних спартаковских, а о промесах и мечтать не приходится.

      6
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      ...
      Рейтинг: +422

      Symbol > Т34 17 часов назад

      Так а по баблу за Антоху тогда, помнится г-н Федун говорил, что они закрыли дыру в ффп, т.к Ханни и Рошу не в подарок же нам завернули. Оба как раз на 20 и потянули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +505

      тщмек 19 17 декабря, 13:13

      Странно, у Спартака провисает правый фланг, а берут левого...

      -1
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      Рейтинг: +549

      Театрал > тщмек 19 17 декабря, 13:40

      Справа есть Рассказов, Петрович. Слева же только Димко

      1
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      Рейтинг: +505

      тщмек 19 > Театрал 23 часа назад

      Я даже в Вику полез, думал, Петрович из Спортинга в Спартак перешел)) Петкович и лажает, а Рассказов молод.

      0
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      Рейтинг: +3359

      piligrim1986 17 декабря, 13:10

      да все ты знаешь

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