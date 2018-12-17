Еременко, бомбардир Чалов, уход Влашича и нордический тип игры Бекао. Непомнящий – о ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий дал интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором поделился мнением об игре московского клуба.

75-летний специалист отметил выступления Родриго Бекао и Николы Влашича и оценил шансы Федора Чалова стать лучшим бомбардиром РПЛ.

Главное из интервью:

О Бекао

– На какое место поставите Бекао среди всех защитников РПЛ в первой части сезона?

– Один из лучших. Чуть ли не первый номер!

– Даже так?

– Ну просто (тьфу, тьфу, тьфу) очень надежный, строгий, четкий защитник! Армеец. Единоборства не проигрывает ни внизу, ни вверху.

– А в скорости?

– Да тоже особо никому не уступает. Позицию держит. Уверен в себе. Несмотря на то, что бразилец, какой-то нордический тип. Я просто в восторге от его игры. На сегодняшний день – однозначно определяющий игрок в обороне красно-синих.

О Влашиче

– Для нашего чемпионата Влашич – игрок с другой планеты?

– Безусловно, игрок, игрок, игрок!!! Три восклицательных знака. Но, к сожалению, он фигура временная. Предполагаю, что летом он ЦСКА покинет. Дай бог, чтобы не зимой. Влашич – типичный хорват.

– В смысле?

– Хорватия – нация игровиков. Почему у Влашича не получилось в Англии? Он там был одним из многих. А в России у него сразу пошло. Я наслаждаюсь его действиями на поле, но с опаской жду конца мая. Придется искать такого же футболиста.

– У него есть изъяны?

– Пока не вижу. Да, порой тянет одеяло на себя. Но лидеры так и должны играть. На него смотрят партнеры, с него больше спрашивает тренер и болельщики. Не дай бог, один или два матча запорет – справится ли тогда со своими нервами?

О Еременко

– Валерий Газзаев не так давно сказал: «Не уверен, что Роман Еременко заиграл бы в таком ЦСКА при такой средней линии». Ваше мнение?

– К этому футболисту я отношусь с очень большим уважением. Еременко все умеет на поле, абсолютно все! Он обладает даром: знает, как регулировать ритм игры, когда можно придержать мяч, взять паузу, когда взорваться. Я не видел у него изъянов.

– А сейчас?

– Есть такое поверье. Если один раз оступился, сделал что-то не так, то судьба будет тебя клевать, клевать и клевать. И вот я не уверен, что Роман справится с таким давлением и выйдет на свой прежний уровень. Мне кажется, Еременко довольно близко к сердцу все принимает. На него кто-то не так посмотрит, ему сразу не по себе. Думаю, он даже сам себя до сих пор казнит. Ему же хотелось стабильно выступать на высоком уровне. И тут эта история, осечка… Не знаю, как он с этим совладает. Я с ним лично не знаком, мне сложно судить.

О Чалове

– Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата?

– Не уверен. Нападающие – отдельная каста. Чалов – все-таки зависимый форвард. Сейчас, правда, обрастает и мастерством, и пониманием. Но прежде всего это игрок створа.

– Но в последних матчах он ведь проявил себя и как классный диспетчер.

– Согласен. Способен отдать, убрать на замахе. Но его оптимальное место – в штрафной, для завершающей стадии. Сейчас, когда под ним играют Ахметов, Обляков, Влашич, он очень эффективен. Но не дай бог, что-то сломается в этой конструкции!

– И что тогда?

– Тогда Федю можно будет сравнить с рыбой на суше. Он начнет искать какие-то другие ходы и потеряет свое умение сыграть на острие.