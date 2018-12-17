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    Еременко, бомбардир Чалов, уход Влашича и нордический тип игры Бекао. Непомнящий – о ЦСКА

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий дал интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором поделился мнением об игре московского клуба.

    75-летний специалист отметил выступления Родриго Бекао и Николы Влашича и оценил шансы Федора Чалова стать лучшим бомбардиром РПЛ.

    Главное из интервью:

    О Бекао

    – На какое место поставите Бекао среди всех защитников РПЛ в первой части сезона?

    – Один из лучших. Чуть ли не первый номер!

    – Даже так?

    – Ну просто (тьфу, тьфу, тьфу) очень надежный, строгий, четкий защитник! Армеец. Единоборства не проигрывает ни внизу, ни вверху.

    – А в скорости?

    – Да тоже особо никому не уступает. Позицию держит. Уверен в себе. Несмотря на то, что бразилец, какой-то нордический тип. Я просто в восторге от его игры. На сегодняшний день – однозначно определяющий игрок в обороне красно-синих.

    О Влашиче

    – Для нашего чемпионата Влашич – игрок с другой планеты?

    – Безусловно, игрок, игрок, игрок!!! Три восклицательных знака. Но, к сожалению, он фигура временная. Предполагаю, что летом он ЦСКА покинет. Дай бог, чтобы не зимой. Влашич – типичный хорват.

    – В смысле?

    – Хорватия – нация игровиков. Почему у Влашича не получилось в Англии? Он там был одним из многих. А в России у него сразу пошло. Я наслаждаюсь его действиями на поле, но с опаской жду конца мая. Придется искать такого же футболиста.

    – У него есть изъяны?

    – Пока не вижу. Да, порой тянет одеяло на себя. Но лидеры так и должны играть. На него смотрят партнеры, с него больше спрашивает тренер и болельщики. Не дай бог, один или два матча запорет – справится ли тогда со своими нервами?

    О Еременко

    – Валерий Газзаев не так давно сказал: «Не уверен, что Роман Еременко заиграл бы в таком ЦСКА при такой средней линии». Ваше мнение?

    – К этому футболисту я отношусь с очень большим уважением. Еременко все умеет на поле, абсолютно все! Он обладает даром: знает, как регулировать ритм игры, когда можно придержать мяч, взять паузу, когда взорваться. Я не видел у него изъянов.

    – А сейчас?

    – Есть такое поверье. Если один раз оступился, сделал что-то не так, то судьба будет тебя клевать, клевать и клевать. И вот я не уверен, что Роман справится с таким давлением и выйдет на свой прежний уровень. Мне кажется, Еременко довольно близко к сердцу все принимает. На него кто-то не так посмотрит, ему сразу не по себе. Думаю, он даже сам себя до сих пор казнит. Ему же хотелось стабильно выступать на высоком уровне. И тут эта история, осечка… Не знаю, как он с этим совладает. Я с ним лично не знаком, мне сложно судить.

    О Чалове

    – Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата?

    – Не уверен. Нападающие – отдельная каста. Чалов – все-таки зависимый форвард. Сейчас, правда, обрастает и мастерством, и пониманием. Но прежде всего это игрок створа.

    – Но в последних матчах он ведь проявил себя и как классный диспетчер.

    – Согласен. Способен отдать, убрать на замахе. Но его оптимальное место – в штрафной, для завершающей стадии. Сейчас, когда под ним играют Ахметов, Обляков, Влашич, он очень эффективен. Но не дай бог, что-то сломается в этой конструкции!

    – И что тогда?

    – Тогда Федю можно будет сравнить с рыбой на суше. Он начнет искать какие-то другие ходы и потеряет свое умение сыграть на острие.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2018 11:17
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8163

      KOLBIS 23 часа назад

      А когда он ЦСКА тренировал,прям интересно мне...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +190

      sergeyshubin > KOLBIS 22 часа назад

      Они у Слуцкого в штабе был!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8163

      KOLBIS > sergeyshubin 22 часа назад

      Давно что ли?Блин ну спасибо,не помню просто...

      0
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      ...
      Рейтинг: +8163

      KOLBIS > sergeyshubin 22 часа назад

      Прочитал,три с половиной месяца всего был тренером,потом уехал тренировать Томь...поэтому и не помню наверное...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      Агасфер 17 декабря, 11:45

      Это про вспыльчивость Головина ещё до вчерашнего матча! Знает дело ветеран!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8383

      афоня72 17 декабря, 11:42

      Валерий Непомнящийэто наша гордость!
      Все разобрал по полочкаам разложил..

      11
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      ...
      Рейтинг: +397

      zritelx > афоня72 17 декабря, 12:49

      Жалко, что он только в Африке добился результатов, у нас не получилось у него.

      1
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      Рейтинг: +8383

      афоня72 > zritelx 17 декабря, 14:12

      А с Томичами сколько возился?!

      2
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      Рейтинг: +397

      zritelx > афоня72 17 декабря, 14:29

      За работу в Томске конечно уважение.

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