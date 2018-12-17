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    Крыховяк – о русском языке, игре «Локомотива» в Лиге чемпионов и терактах в Париже

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал интервью «Чемпионату».

    Польский футболист рассказал о знаниях в русском языке, выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов и террористических актах в Париже в 2015 году.

    Главное из интервью:

    О языках

    – Ваши родители знают русский?

    – Отец хорошо говорит. Кажется, он выучил его в школе. Тогда был выбор: либо немецкий, либо русский.

    – Сколько языков вы знаете?

    – Четыре. И немного русский.

    – Учите, потому что нравится, или это необходимость?

    – И то, и другое. Когда меняешь клуб и страну, важно говорить на местном языке, чтобы понимать тренеров и партнeров. Да и в жизни помогает: в магазине проще, если ты говоришь на одном языке с продавцом.

    – Какой бы язык вы ещe хотели выучить?

    – Сначала русский. Больше никакой. Не учить же мне китайский – я на нeм всe равно не буду разговаривать.

    О выступлениях «Локомотива» в Лиге чемпионов

    – Пять поражений в Лиге чемпионов. Почему?

    – Мы не играли хуже. Вспомните первую игру в Турции. Мы уступили 0:3, но нельзя сказать, что выглядели плохо. Когда мы победили дома «Галатасарай», поняли: «Всe возможно, и это не так трудно». В тот момент мы были и счастливы, и расстроены одновременно: мы можем лучше.

    Нам просто необходима концентрация с первой до последней минуты и умение перестраиваться по ситуации. Если потеряли мяч – значит надо действовать компактнее и вернуться его. Этом плане не хватило постоянства, какой-то регулярности в действиях.

    О терактах в Париже

    – Вы в Париже застали даже теракты.

    – Это было очень непростое время. Не только для Франции, но и для всего мира. Я разговаривал с теми, кто играл на «Стад де Франс», когда рядом прогремели взрывы. Многие даже не поняли, что произошло. Всe случилось мгновенно. Когда случился взрыв на Елисейских полях, я был в ресторане в 500 метрах. Ох… Узнал об этом, когда взял в руки телефон.

    Жуткое ощущение. Хотелось убежать домой, закрыться и не выходить. В принципе, мы так и сделали. В такой момент одна мысль: как сохранить свою жизнь? Меня удивило, сколько людей оставалось на улице. Мне казалось, что все должны паниковать, но народ просто продолжал жить дальше.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2018 09:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +446

      DimonSPM 17 декабря, 10:44

      Барзо добже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1353

      Агасфер 17 декабря, 10:42

      А мы к взрывам привычны :За месяц до новогодних праздников,и месяц-после.Фанаты-постоянно,на любых стадионах мира,как бы службы их не проверяли.Поэтому на взрывы у нас перестали реагировать не только бабушки,но и уличные собаки и кошки. А играли вы хреново.Если бы так,как ты учишь языки-ЛЧ бы выиграли.Молодец.Про китайский-зря,ещё может пригодиться всем на этой планете.Причина вполне очевидна : в 1934 г(начало уничтожения китайце при оккупации японцами) их было 500 млн.По подсчётам,до 1945 г. они потеряли 50 млн.человек,а сейчас их-1,5 млрд.Вот и делайте выводы...

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